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Новые санкции Евросоюза. По пунктам

24.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Они касаются нефтепродуктов, калийных удобрений и доступа к рынкам капитала ЕС.

Совет Европы вводит новые санкции против белорусских властей из-за инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске и последующим задержанием Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги, а также из-за нарушений прав человека и продолжающихся репрессий, передает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Как сообщает Настоящее время, решением Совета ЕС:

- Запрещается продажа, поставка, передача или экспорт оборудования, технологий или программного обеспечения, предназначенных в первую очередь для мониторинга или перехвата белорусскими властями интернета и телефонной связи.

- Запрещено также продавать, поставлять или передавать властям Беларуси предметы двойного назначения для использования в военных целях.

- Вводятся дополнительные торговые ограничения в отношении нефтепродуктов, калийных удобрений и товаров для производства табачных изделий.

- Ограничения коснутся также доступа к рынкам капитала Евросоюза для правительства Беларуси и государственных финансовых учреждений. Запрещается страхование и перестрахование белорусского правительства и белорусских государственных органов и агентств.

- Европейскому инвестиционному банку запрещено финансировать проекты в государственном секторе, а государства – члены ЕС обязаны ограничить участие в Беларуси многосторонних банков развития, членами которых они являются.

- Запрещается покупать, продавать, предоставлять инвестиционные услуги и иметь дело с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка со сроком погашения более 90 дней. Это касается белорусских финансовых и кредитных учреждений, где доля государства превышает 50%. В список внесены «Беларусбанк», «Белинвестбанк» и «Белагропромбанк».

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Теги: Минск
 
 
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