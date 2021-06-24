ЕС утвердил секторальные санкции. Раскрасневшийся Лукашенко: «Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать»

Источник материала: Салiдарнасць

В жару, которая бьет все рекорды последних лет, белорусский правитель со свитой посещает Гродненскую область. Там он выслушал экс-министра здравоохранения, а ныне главу Гродненщины Владимира Караника, о планах на противостояние санкциям.

Лукашенко был хмур и заметно раскрасневшимся от жары.













Там на молочно-товарной ферме «Бортники» предприятия «Ханчицы-Неман» состоялся красноречивый диалог между Лукашенко и Караником, который слушал, кроме прочих, экс-министр внутренних дел, нынешний советник правителя в Гродненской области Юрий Караев.

Лукашенко: Каков будет ВРП после этих оголтелых санкций на конец года? Вы как это просчитывали? Мы ведь готовились к этому, знали, что грозит.

Караник: Мы готовились к этому. На сегодняшний момент разработаны мероприятия компенсации. Европейский рынок не основной. То есть мы надеемся, что все-таки удастся не допустить, даже если небольшое проседание по предприятиям будет, мы компенсируем за счет остальных показателей.

Лукашенко: Владимир Степанович, никакого проседания ни на одном предприятии быть не должно…

Караник: Я понял.

Лукашенко: Пускай Караев надевает генеральскую форму, вам тоже звание генерал-майора присвоено, и вперед. Военное положение, если нужно. Но никакого не должно быть проседания. Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции – это, понимаете, их бессилие. И мы это сделаем.

Тем временем 24 июня Евросоюз утвердил секторальные санкции против Беларуси. Они коснутся калийной, нефтяной, табачной промышленности, банковского сектора и надзорных технологий.

Как сообщает Настоящее время , решением Совета ЕС:

- Запрещается продажа, поставка, передача или экспорт оборудования, технологий или программного обеспечения, предназначенных в первую очередь для мониторинга или перехвата белорусскими властями интернета и телефонной связи.

- Запрещено также продавать, поставлять или передавать властям Беларуси предметы двойного назначения для использования в военных целях.

- Вводятся дополнительные торговые ограничения в отношении нефтепродуктов, калийных удобрений и товаров для производства табачных изделий.

- Ограничения коснутся также доступа к рынкам капитала Евросоюза для правительства Беларуси и государственных финансовых учреждений. Запрещается страхование и перестрахование белорусского правительства и белорусских государственных органов и агентств.

- Европейскому инвестиционному банку запрещено финансировать проекты в государственном секторе, а государства – члены ЕС обязаны ограничить участие в Беларуси многосторонних банков развития, членами которых они являются.

- Запрещается покупать, продавать, предоставлять инвестиционные услуги и иметь дело с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка со сроком погашения более 90 дней. Это касается белорусских финансовых и кредитных учреждений, где доля государства превышает 50%. В список внесены «Беларусбанк», «Белинвестбанк» и «Белагропромбанк».