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"Если мы за пятилетку по $700-800 средней зарплаты по стране будем иметь - это будет неплохо, а тысячу - прекрасно", - сказал Лукашенко государства.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко запел старую песню о росте зарплат: $700-800 - неплохо, а $1000 - прекрасно Он также сделал акцент на необходимости подтянуть зарплату низкооплачиваемых категорий работников.

Об этомзаявил на совещании о перспективах развития Гродненской области, передаетОн также сделал акцент на необходимости подтянуть зарплату низкооплачиваемых категорий работников, чей уровень доходов обычно находится на отметке меньше средней заработной платы по стране.