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Лукашенко запел старую песню о росте зарплат: $700-800 - неплохо, а $1000 - прекрасно
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании о перспективах развития Гродненской области, передает
"Если мы за пятилетку по $700-800 средней зарплаты по стране будем иметь - это будет неплохо, а тысячу - прекрасно", - сказал Лукашенко государства.
Он также сделал акцент на необходимости подтянуть зарплату низкооплачиваемых категорий работников, чей уровень доходов обычно находится на отметке меньше средней заработной платы по стране.
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Он также сделал акцент на необходимости подтянуть зарплату низкооплачиваемых категорий работников.
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