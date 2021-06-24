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Следователи проводят проверки после гибели двух подростков на водоемах в Гомельской области

24.06.2021 14:13 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки в Гомельской области утонули два подростка - в Рогачеве и Добрушском районе. Проверки проводят сотрудники территориальных следственных подразделений, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Одна из трагедий произошла в Рогачеве. Днем 14-летний парень с младшей сестрой и двумя знакомыми детьми отправился к Днепру, на необорудованное для купания место, где отмель резко переходит в глубокую яму. Сестра парня, не умеющая плавать, зашла в воду и стала тонуть. Подросток и мальчик из их компании бросились в реку спасать девочку. В итоге брат утонул, девочку вытащил из воды проплывавший на лодке рыбак. Сотрудники специальных служб начали поиски подростка. По сведениям на утро четверга, его тело не обнаружено.

Вечером в деревне Перерост Добрушского района несколько местных детей плескались в озере. В какой-то момент они обнаружили, что их 14-летний приятель исчез. Ребята сообщили о произошедшем взрослым. Мать несовершеннолетнего рассказала, что категорически запрещала ему ходить без взрослых на водоем, так как парень не умел плавать. В день трагедии они договорились пойти искупаться вечером, после ее возвращения с работы. Однако подросток нарушил запрет.

По каждому несчастному случаю на место происшествия выбывал следователь, назначены судебно-медицинские экспертизы, опрошены очевидцы, родственники детей. Устанавливаются все обстоятельства трагедий.

"Во время школьных летних каникул дети с удовольствием проводят время возле рек и озер: купаются, играют, загорают. Они редко задумываются об опасности, которую таит вода. Именно поэтому их никогда нельзя оставлять без присмотра возле водоемов", - подчеркнули в УСК.

Сотрудники Следственного комитета в очередной раз обращают внимание взрослых: важно обучать детей правилам безопасного поведения во время каникул. "Постарайтесь стать для ребенка авторитетным старшим другом, к советам которого он прислушается. Пусть ваше личное поведение будет ориентиром для его поступков", - заключили в УСК.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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По каждому несчастному случаю на место происшествия выбывал следователь, назначены судебно-медицинские экспертизы, опрошены очевидцы, родственники детей....
 
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