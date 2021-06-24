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"Режим вампира": в Испании создали приложение, прокладывающее маршрут по тени улиц

24.06.2021 14:13 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа программистов запустила в Барселоне приложение, которое спасет многих в период жаркой погоды. Об этом пишет The Guardian.

Приложение под названием Cool Walks прокладывает в городе маршрут по улицам, где есть тень. Функция получила название "режим вампира", а скачать его может любой желающий.

В своей работе сервис использует технологию лидар, что помогает строить маршруты с учетом рельефа точностью до десяти сантиметров. Приложение с "режимом вампира" также указывает на карте фонтаны с водой и укрытия от солнца. Cool Walks поможет найти тень в любое время дня, но и не исключает возможности создавать прямые маршруты. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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Приложение под названием Cool Walks прокладывает в городе маршрут по улицам, где есть тень.
 
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