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"Режим вампира": в Испании создали приложение, прокладывающее маршрут по тени улиц
Источник материала: БелТА
24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа программистов запустила в Барселоне приложение, которое спасет многих в период жаркой погоды. Об этом пишет
Приложение под названием Cool Walks прокладывает в городе маршрут по улицам, где есть тень. Функция получила название "режим вампира", а скачать его может любой желающий.
В своей работе сервис использует технологию лидар, что помогает строить маршруты с учетом рельефа точностью до десяти сантиметров. Приложение с "режимом вампира" также указывает на карте фонтаны с водой и укрытия от солнца. Cool Walks поможет найти тень в любое время дня, но и не исключает возможности создавать прямые маршруты. -0-
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Приложение под названием Cool Walks прокладывает в городе маршрут по улицам, где есть тень.
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