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Генпрокурор РБ назвал «естественной реакцией» уголовные дела против главы МИД Латвии и мэра Риги

24.06.2021 14:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Следственный комитет Беларуси расследует уголовные дела в отношении главы МИД Латвии и мэра Риги, сообщил сегодня генпрокурор РБ Андрей Швед, добавив, что состав дела «там очевиден»

В начале прошедшего в Латвии чемпионата мира по хоккею мэр Риги Мартинс Стакис в присутствии главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича заменил красно-зеленый флаг на БЧБ на флагштоках перед гостиницей, где проживали спортсмены.

"Дело сейчас находится в производстве Следственного комитета. Состав там очевиден, на мой взгляд. Такое же преступление предусмотрено и Уголовным кодексом Латвии", - сказал Швед, которого цитирует БелТА.

"Это (уголовные дела – ред.) естественная реакция нашего государства на беспрецедентный, кощунственный шаг в отношении нашего символа», - добавил Швед.

 
 
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Следственный комитет Беларуси расследует уголовные дела в отношении главы МИД Латвии и мэра Риги, сообщил сегодня генпрокурор РБ Андрей Швед, добавив, что состав...
 
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