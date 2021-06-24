ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларуский рубль девальвировался к российскому до трехмесячного минимума

24.06.2021 14:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На торгах в четверг доллар и евро подешевели, но стоимость корзины валют выросла до максимума за 69 дней из-за укрепления российского рубля.


С начала недели валютная корзина подорожала на 0,68%.

Курс доллара упал на 0,0027 BYN до 2,5335 BYN/USD. Доллар дешевеет второй день, но суммарно получилось всего 0,0033 BYN.

Курс евро опустился всего на 0,0014 BYN до 3,0246 BYN/EUR и оставил максимум почти за две недели.

Напомним, что всего неделю назад стоимость евро находилась на минимуме за 10 месяцев.

Курс российского рубля вырос ещё на 0,0130 BYN до 3,5033 BYN/100 RUB. Это максимальный уровень за 97 дней.

Рубль РФ за последние три дня подорожал уже на 0,0421 BYN.

Московская биржа

На бирже в Москве к 11-30 средневзвешенный курс доллара снизился до 72,3260 российских рублей. Это на 34 копейки ниже, чем было вчера.

Средневзвешенный курс евро опустился на 37 копеек до 86,34 российских рублей.

Высокие цены на нефть положительно влияют на позиции российского рубля.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На торгах в четверг доллар и евро подешевели, но стоимость корзины валют выросла до максимума за 69 дней из-за укрепления российского рубля.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новые санкции Евросоюза. По пунктам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by