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Лукашенко заявил о возможном введении военного положения из-за санкций
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко заявил, что допускает введение военного положения в условиях введения санкций странами Запада.
Видеофрагмент опубликовал телеграм-канал «Пул первого».
«Пускай Караев (помощник президента по Гродненской области, ранее глава МВД — Прим. TUT.ВY) одевает генеральскую форму, вам (главе Гродненской области Владимиру Каранику — Прим.
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Александр Лукашенко заявил, что допускает введение военного положения в условиях введения санкций странами Запада.
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