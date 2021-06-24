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Лукашенко заявил о возможном введении военного положения из-за санкций

24.06.2021 14:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко заявил, что допускает введение военного положения в условиях введения санкций странами Запада.



Видеофрагмент опубликовал телеграм-канал «Пул первого».

«Пускай Караев (помощник президента по Гродненской области, ранее глава МВД — Прим. TUT.ВY) одевает генеральскую форму, вам (главе Гродненской области Владимиру Каранику — Прим. TUT.ВY) тоже звание присвоено генерал-майора — и вперед. Военное положение, если нужно. Но никакого не должно быть проседания».
 
 
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Александр Лукашенко заявил, что допускает введение военного положения в условиях введения санкций странами Запада.
 
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