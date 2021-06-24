Цена прохлады: как жара повлияла на стоимость мороженого в странах СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Аномальная жара увеличила спрос на мороженое. Эксперты отмечают, что взлет спроса на это лакомство не приведет к существенному росту цен. А как жаркое лето повлияло на стоимость мороженого в странах Содружества и в Грузии – расскажут корреспонденты «МИР 24».

Грузия

Спасение от жары и лучшее средство для того, чтобы поднять себе настроение – порция мороженого. Удовольствие недорогое. Вафельный стаканчик местного производства стоит 20-25 центов. Это сливочное. Шоколадное или фруктовое чуть дороже – 30. Столько же и эскимо на палочке.

В Грузии широкий ассортимент и выбор. Можно приобрести и импортное. Десерт завозят из России, Беларуси, Украины. Сейчас, когда температура воздуха приближается к 40 градусам, продукт идет нарасхват.

Кыргызстан

В Кыргызстане цены на мороженое не меняются уже два года. Молоко за это время подорожало незначительно. Эскимо на палочке или пломбир в стаканчике отечественного производства можно купить за 22 цента. Импортное мороженое, чаще российское, за 70 центов.

В республике производят более пяти тонн мороженого в год. Местные предприятия постоянно изобретают новые вкусы холодного лакомства. Только в Кыргызстане можно купить мороженое из фруктового щербета или с добавлением кумыса, кобыльего молока. Стоит оно чуть больше доллара.

Казахстан

В Нур-Султане спрос на мороженое упал. И неудивительно: всю неделю в столице Казахстана идут дожди, а столбики термометров не поднимаются выше 18 градусов.

«Не берут мороженое, слабо совсем. Человека два-три, немного, вообще нет, можно сказать. Потому что прохладная погода», – сказала продавец мороженого Диля Имашева.

Цены на мороженое не изменились с прошлого года: стаканчик пломбира стоит в среднем 40 центов. Эскимо чуть дороже – 50-60 центов.

Беларусь

Мороженое – самый востребованный товар в магазинах Беларуси. Столбик термометра в стране уже несколько дней не опускается ниже 30 градусов. Но из-за жары цены на холодное лакомство продавцы поднимать не стали.

Пломбир в стаканчике отечественного производства стоит около 60 центов. Такая же цена и у эскимо на палочке в шоколадной глазури. В основном на прилавках мороженое, сделанное в Беларуси. Есть и российское. Оно немного дороже – примерно на 30 центов.

Таджикистан

В Таджикистане воздух не остывает даже ночью. Отличное спасение от перегрева – стаканчик пломбира. В магазинах Душанбе его можно купить всего за 10 центов. Эскимо на палочке обойдется дороже – от 20 до 50 центов. Цены на этот продукт не меняются уже несколько лет.

Армения

В Армении летом без мороженого не обойтись. К примеру, сегодня, воздух накалился до 41 градуса это рекорд для июня. Последний раз такая температура в это время была 22 года назад. Поэтому у киосков уже выстроились очереди. Холодное лакомство отечественного производства в среднем стоит четыре цента, а вот импортные эскимо почти полтора доллара. Несмотря на большой спрос в эту знойную погоду, цены на мороженое не изменились.