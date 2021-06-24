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Русские соотечественники за рубежом: к нам стали относиться хуже, чем раньше

24.06.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Гости приехали в Беларусь на Международный форум российских соотечественников, приуроченный к 80-летию начала Великой Отечественной войны. "Дата серьезная, память должна оставаться вечной", поэтому и приняли приглашение на форум, говорят собеседники Sputnik. 

"Продолжаем работать с этой темой (темой победы в Великой Отечественной войне) с соотечественниками в странах проживания (я в Нидерландах), конечно, это все у нас непросто, если смотреть на обстановку в Европе, отношения между нашими странами – как-то к нам стали относиться еще хуже, чем раньше, но мы всей толпой соотечественников исправляем эту ситуацию – не только в Европе, но и в США и по всему миру, потому что если копнете глубоко, русских соотечественников можно найти везде", ― рассказывает Васильева.

"Соотечественников у нас более 100 координационных советов по всему миру, и соотечественник сегодня ― это тот человек, который представляет свое отечество, свою страну. И в некоторых странах очень тяжело приходится. Каждый регион имеет свою специфику. Но русский мир продолжает жить, и думаю, что сегодня он стал еще более крепким, потому что с теми событиями, которые происходят сегодня, ― искажение истории, санкционная политика в сторону России – соотечественники сплотились и проделывают очень большую работу не только для сохранения русского языка и культуры, но и защиты интересов России в тех странах, где они проживают. Русский мир становится сильнее благодаря соотечественникам", ― рассуждает Нгебана.

Подробнее о проблемах российских соотечественников в разных регионах мира смотрите в видеоверсии беседы на Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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