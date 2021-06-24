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Минобороны Беларуси договорилось с РФ о ремонте ЗРК "Тор"
24.06.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июн – Sputnik. С белорусской стороной достигнута договоренность о кооперации при ремонте ЗРК "Тор" заявил журналистам заместитель гендиректора "Алмаз-Антея" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.
По его словам, часть работ по ремонту и обслуживанию "Тор-М2К" будет выполняться на 2566 заводе по ремонту радиоэлектронного вооружения в Борисове и на Минском заводе колесных тягачей. С российской стороны в работах будет участвовать Ижевский электромеханический завод "Купол".
"Уже более 10 лет в Беларуси эксплуатируется система "Тор", и в рамках обеспечения послепродажного обслуживания, ремонта мы подготовили схему кооперации, которую сегодня согласовали и подписали. Она была утверждена представителями министерства обороны Республики Беларусь", - рассказал заместитель гендиректора "Алмаз-Антея".
Ранее российский концерн "Алмаз-Антей" анонсировал, что на белорусской территории будет создан центр по ремонту ЗРК "Тор". Соответствующий документ как раз планировалось подписать на полях международной
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Российские зенитно-ракетные комплексы находятся на вооружении белорусской армии более 10 лет, поэтому важно обеспечить их профессиональное обслуживание.
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