Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн – Sputnik. С белорусской стороной достигнута договоренность о кооперации при ремонте ЗРК "Тор" заявил журналистам заместитель гендиректора "Алмаз-Антея" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

По его словам, часть работ по ремонту и обслуживанию "Тор-М2К" будет выполняться на 2566 заводе по ремонту радиоэлектронного вооружения в Борисове и на Минском заводе колесных тягачей. С российской стороны в работах будет участвовать Ижевский электромеханический завод "Купол".

"Уже более 10 лет в Беларуси эксплуатируется система "Тор", и в рамках обеспечения послепродажного обслуживания, ремонта мы подготовили схему кооперации, которую сегодня согласовали и подписали. Она была утверждена представителями министерства обороны Республики Беларусь", - рассказал заместитель гендиректора "Алмаз-Антея".

Ранее российский концерн "Алмаз-Антей" анонсировал, что на белорусской территории будет создан центр по ремонту ЗРК "Тор". Соответствующий документ как раз планировалось подписать на полях международной выставки вооружений MILEX-2021 .

Читайте также: