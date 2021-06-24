Лукашенко поставил новые ориентиры для средней зарплаты: больше не по $500

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Фото: president.gov.by

«Если мы за пятилетку по $700-800 средней зарплаты по стране будем иметь - это будет неплохо, а тысячу - прекрасно», - сказал глава государства на совещании о перспективах развития Гродненской области, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко также сделал акцент на необходимости подтянуть зарплату низкооплачиваемых категорий работников, чей уровень доходов обычно находится на отметке меньше средней заработной платы по стране.