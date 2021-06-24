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«Разорвавшаяся бомба»: посадка в Минске самолета Ryanair дала оглушительный эффект

24.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Евросоюз ввел секторальные санкции в отношении режима Александра Лукашенко.

Детальный анализ принятых решений станет возможен после того, как они будут опубликованы. Но уже сейчас можно говорить о беспрецедентности мер, принятых ЕС.

До последнего времени Запад ограничивался точечными ударами, многие из которых носили символический характер: очевидно, что ни Лукашенко, ни его силовики свои сбережения в США и Евросоюзе не хранили. О секторальных санкциях всерьез речи не шло. Даже несмотря на массовые репрессии против оппонентов Лукашенко, длящиеся уже около года.

Все изменилось в одночасье, после незапланированной посадки в Минске следовавшего из Афин в Вильнюс самолета Ryanair – под предлогом получения письма от «солдат ХАМАС» о бомбе на борту. Взрывное устройство в «Боинге» предсказуемо не нашли. Зато нашли и арестовали блогера Романа Протасевича вместе с его девушкой Софьей Сапегой, которым вменяется сразу несколько статей Уголовного Кодекса. При этом обвинения носят очевидно политический характер.

Так взбесить обычно «памяркоўнае» руководство ЕС и европейских государств нужно было уметь. Реакция на уровне заявлений последовала моментально, невзирая даже на воскресный день. Дело, разумеется, было не в Протасевиче с Сапегой: на фоне наличия сотен политзаключенных еще плюс два такого негодования не вызвали бы. А вот манипуляции с самолетом были восприняты чрезвычайно остро.

В версию властей Беларуси, что они активно зазывали самолет «с бомбой» в минский аэропорт исключительно из гуманистических побуждений, а оппозиционный блогер обнаружился на борту совершенно случайно, мало кто поверил. В результате Евросоюз с несвойственностью для себя оперативностью радикально расширил санкции в отношении режима Лукашенко.

Фокус в том, что арест Протасевича с практической точки зрения никакой особой ценности не представлял, а выглядел лишь способом потешить амбиции – мол, вот, мы и так можем. Грандиозные последствия вызвала максимально бессмысленная акция.

«Разорвавшаяся бомба»: посадка в Минске самолета Ryanair дала оглушительный эффект

И это в известной характеризует как нынешнее состояние руководства страны, так и его перспективы: едва ли прокол с самолетом станет последним. Хотя бомбы на борту не было, но в определенном смысле она всё же взорвалась и нанесла колоссальный ущерб нынешним властям Беларуси.

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Теги: Минск
 
 
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