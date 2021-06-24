Фотофакт. Очередь на «последнее слово» Бабарико

Источник материала: Салiдарнасць

Такую картину в четверг днем запечатлели очевидцы у Московского суда Минска.





Фото TUT.BY

Сегодня там перед оглашением приговора выступит с «последним словом» политзаключенный Виктор Бабарико. В первую очередь в зал заседаний пропускают родственников и прессу.

Ранее гособвинитель запросил Виктору Бабарико, которого обвиняют в получении взяток и «отмывании» денег, максимально возможное наказание — 15 лет лишения свободы.