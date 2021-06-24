Про санкции и не только: «Есть единственный способ объяснить России, что она не получит Беларусь как созревшее яблоко»

Источник материала: Салiдарнасць

Эксперт — о воздействии санкций и способах выжить белорусскому бизнесу.





— Если Запад хочет, чтобы санкции против Беларуси были результативными, они должны по цепочке отслеживаться и ложиться на тех, кто помогает выйти из-под санкций. То есть, они должны продвигаться на Россию, — отметил на Примусе ведущий эксперт Научно-исследовательского центра Мизеса Валерий Семилетов. — Это единственный способ объяснить России, что таким образом она не получит Беларусь как созревшее яблоко, которое вот-вот упадет ей в руки, а получит большую проблему.

Потому что ей это все отзеркалится. Возможно, тогда Россия, в виде Путина или кого-то еще, выйдет и скажет, давайте разговаривать.

Реальное действие санкций, по мнению аналитика, Беларусь начнет чувствовать в конце июля-начале августа.

— 21 июня принят четвертый пакет, 24 июня ЕС вводит секторальные санкции . Но нужно понимать, это решение не работает так, что сегодня приняли, а завтра пошли наказывать всех, кто сотрудничает. Там отношение к бизнесу иное, им дадут 2-3 недели для того, чтобы перестроиться, перезаключить контракты.

Это значит, что действительно влияние санкций Беларусь ощутит только в конце июля-начале августа, когда принятые решения начнут реализовываться.

А первое полугодие мы закрываем де-факто, не имея серьезных санкций. Именно поэтому у нас нет никаких колоссальных обвалов, а на внешнем рынке идет прирост, — объяснил эксперт.

Однако он не исключает, что существующий ныне дефицит бюджета власти будут пытаться восполнить различными методами уже в ближайшее время.

— Дефицит уже есть, вопрос: откуда брать деньги? Первый вариант — сказать: господа, кто заработал — поделитесь, страна в тяжелом положении, она нуждается в ваших ресурсах. Говорят, у нас примерно 10 тысяч долларовых миллионеров. Разве у них нельзя взять полмиллиона-миллион?

Вариант второй — классический, обложить налогами всех: платите, выкручивайтесь. Власти ведь смогли обосновать рост подоходного налога для резидентов ПВТ ковидом. Сейчас придумают что-то о том, что у нас идет война. Кейсы могут быть разными, — предупреждает бизнесмен.

Он также дал несколько советов предпринимателям о том, как выжить в нынешних условиях:

— Я думаю, скорее всего, мы увидим спад волны эмиграции из Беларуси. А предпринимателям я советую, первое, минимизировать издержки, второе, не лезть в дорогостоящие проекты. Лучше держите больше кэша в максимально ликвидных активах.

Третье и очень важное — выстраивайте горизонтальные связи, знакомьтесь друг с другом, общайтесь, не бойтесь, предприниматель для вас не конкурент, а, скорее, плечо. Вы друг друга намного лучше понимаете, чем вас понимают чиновники.

Делайте большой упор на коллектив, поддерживайте людей. Основной залог выживаемости бизнеса, экономики, страны — это человеческий капитал. Поэтому инвестируйте в людей, ассоциации, кружки, клубы — все, что помогает людям выжить в сложные времена.