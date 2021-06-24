|
Про санкции и не только: «Есть единственный способ объяснить России, что она не получит Беларусь как созревшее яблоко»
24.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Эксперт — о воздействии санкций и способах выжить белорусскому бизнесу.
— Если Запад хочет, чтобы
Потому что ей это все отзеркалится. Возможно, тогда Россия, в виде Путина или кого-то еще, выйдет и скажет, давайте разговаривать.
Реальное действие санкций, по мнению аналитика, Беларусь начнет чувствовать в конце июля-начале августа.
— 21 июня принят четвертый пакет,
Это значит, что действительно влияние санкций Беларусь ощутит только в конце июля-начале августа, когда принятые решения начнут реализовываться.
А первое полугодие мы закрываем де-факто, не имея серьезных санкций. Именно поэтому у нас нет никаких колоссальных обвалов, а на внешнем рынке идет прирост, — объяснил эксперт.
Читайте также
Однако он не исключает, что существующий ныне дефицит бюджета власти будут пытаться восполнить различными методами уже в ближайшее время.
— Дефицит уже есть, вопрос: откуда брать деньги? Первый вариант — сказать: господа, кто заработал — поделитесь, страна в тяжелом положении, она нуждается в ваших ресурсах. Говорят, у нас примерно 10 тысяч долларовых миллионеров. Разве у них нельзя взять полмиллиона-миллион?
Вариант второй — классический, обложить налогами всех: платите, выкручивайтесь. Власти ведь смогли обосновать рост подоходного налога для резидентов ПВТ ковидом. Сейчас придумают что-то о том, что у нас идет война. Кейсы могут быть разными, — предупреждает бизнесмен.
Он также дал несколько советов предпринимателям о том, как выжить в нынешних условиях:
— Я думаю, скорее всего, мы увидим спад волны эмиграции из Беларуси. А предпринимателям я советую, первое, минимизировать издержки, второе, не лезть в дорогостоящие проекты. Лучше держите больше кэша в максимально ликвидных активах.
Третье и очень важное — выстраивайте горизонтальные связи, знакомьтесь друг с другом, общайтесь, не бойтесь, предприниматель для вас не конкурент, а, скорее, плечо. Вы друг друга намного лучше понимаете, чем вас понимают чиновники.
Делайте большой упор на коллектив, поддерживайте людей. Основной залог выживаемости бизнеса, экономики, страны — это человеческий капитал. Поэтому инвестируйте в людей, ассоциации, кружки, клубы — все, что помогает людям выжить в сложные времена.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Про санкции и не только: «Есть единственный способ объяснить России, что она не получит Беларусь как созревшее яблоко»
Эксперт — о воздействии санкций и способах выжить белорусскому бизнесу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)