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Здесь выхаживают малышей с критически маленькой массой. Почему женщины выбирают клинический роддом Минской области?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Радость новой жизни. Почему у акушеров-гинекологов много крестных детей, какие роды выбрать и как SPA помогает в подготовке к материнству? Ко Дню медицинского работника «
Когда вопреки суевериям 13-е – самый счастливый день, день рождения сына.
Татьяна Рочева, пациентка клинического родильного дома Минской области:
Светлана, напротив, Минский областной роддом выбрала неслучайно. Тут рожала первого ребенка и за прибавлением стремилась попасть именно сюда.
Светлана Яцкевич, пациентка клинического родильного дома Минской области:
Марта Чупина, пациентка клинического родильного дома Минской области:
В 1980-м году в Минском областном родильном доме появился на свет первый малыш. С тех пор в этих стенах родились более 100 тысяч ребятишек. Ежегодно коллектив принимает около трех с половиной тысяч родов.
Петр Мосько, главный врач клинического родильного дома Минской области:
Главный врач Петр Леонидович всех родившихся здесь малышей тепло называет «наши дети». Он уже 30 лет в профессии и 18 из них возглавляет областной роддом. По его инициативе здесь одними из первых в стране стремятся внедрять передовые методики. От помощи семьям стать родителями, диагностики, важной для женского здоровья, до выхаживания недоношенных с экстремально маленькой массой – всего до килограмма.
Петр Мосько:
Петр Леонидович буквально живет работой. Кстати, и сам многодетный отец троих детей. Успевает как прораб и ход реконструкции проконтролировать, и напутствия молодым родителям на выписке дать.
Здесь было очень хорошо, очень внимательный медперсонал везде подсказывал, поддерживал. Спасибо большое нашим медицинским работникам. Очень дружелюбно и отзывчиво все происходило. Если вдруг какая-то паника у мамы, сразу придут на помощь и подскажут. Были счастливы, что попали в надежные руки. Спасибо большое!
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Здесь выхаживают малышей с критически маленькой массой. Почему женщины выбирают клинический роддом Минской области?
Новости Беларуси. Радость новой жизни. Почему у акушеров-гинекологов много крестных детей, какие роды выбрать и как SPA помогает в подготовке к материнству? Ко Дню...
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