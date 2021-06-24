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Секторальный удар может стать для белорусской экономики оглушающим
Источник материала: Навiны
Новые санкции Евросоюза в отношении режима Лукашенко, которые были
По мнению экспертов, если санкции будут применяться даже в облегченном формате, это уже весьма негативно повлияет на экономические отношения в стране, если же в максимально жестком виде, то белорусскую экономику ждет обвал.
Мировое сообщество координирует усилия
21 июня Совет Евросоюза принял
Под санкции попали флагманы белорусской промышленности — МАЗ и БелАЗ, а также предприятия с менее громкими именами, но тесно связанные с приближенными к власти бизнесменами — Sohra Group, Bremino Group, Globalcustom Management, Logex, «Новая нефтяная компания».
Следует отметить, что параллельно Великобритания, США и Канада также расширили свои санкционные списки.
Четвертый пакет санкций и секторальные экономические ограничения ЕС — это реакция на принудительную посадку в Минске самолета авиакомпании Ryanair и арест летевшего этим бортом блогера Романа Протасевича. По мнению еврочиновников, этот инцидент показал, что теперь действия белорусского режима несут прямую угрозу безопасности граждан ЕС.
«Таким образом европейские государства и США защищают своих граждан от актов терроризма, выполняют прямые обязанности перед своими избирателями», — отметила в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич.
По ее мнению, санкции ЕС «призваны предъявить белорусам истинных получателей доходов от так называемых государственных предприятий, с одной стороны, с другой — уменьшить сами доходы этих бенефициаров и поставить их перед выбором: либо они теряют свое дойное стадо, либо перестают кормить власть и переобустраивают бизнесы, оставаясь в перспективе их собственниками».
Насколько пострадают МАЗ и БелАЗ?
Для МАЗа и БелАЗа, по мнению экспертов, санкционные ограничения, возможно, не станут катастрофичными, но будут достаточно чувствительными.
«БелАЗ-холдинг» занимает 30% мирового рынка карьерных самосвалов большой грузоподъемности, это крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.
По информации пресс-службы предприятия, в первом квартале 2021 года БелАЗ увеличил объемы производства, реализации и экспорта продукции, темп роста продаж приблизился к 153%.
Более 70% экспорта БелАЗа идет в Российскую Федерацию, а вся география поставок насчитывает 18 стран. В их числе есть и страны ЕС — Польша, Бельгия, Эстония, а также солидарные с Евросоюзом в отношении белорусского режима Сербия и Украина.
Основными покупателями грузовой, пассажирской и специальной техники МАЗа также являются Россия и страны СНГ, но продукция продается еще в страны Африки, Латинской Америки, Ближнего и Дальнего Востока, Средней и Юго-Восточной Азии.
Для МАЗа и БелАЗа страны Евросоюза не являются экспортным приоритетом, но это важный рынок для приобретения оборудования, технологий, комплектующих и материалов.
Чисто теоретически, отмечают эксперты, можно переориентироваться на китайские комплектующие, но, во-первых, для этого нужно время, а во-вторых — такая замена может поменять характеристики автомобилей, а это наверняка отразится на спросе.
Кроме того, санкции могут осложнить расчеты за технику, которые часто ведутся в долларах и евро. А это уже серьезные проблемы.
«Конкурентам любой юрисдикции выгодно исчезновение белоруской техники с рынка», — отметила Василевич.
Повышают ли санкции угрозу суверенитету?
По мнению Василевич, передел крупной белорусской собственности при сохранении нынешнего политического расклада неизбежен, и наиболее очевидные преемники — российские резиденты.
Старший аналитик «Альпари-Евразия» Вадим Иосуб отмечает, что опасность поглощения целых отраслей белорусской экономики российскими корпорациями в самом деле существует, но она никак не связана с санкциями — эта опасность, говорит эксперт, носит перманентный характер.
В комментарии для Naviny.by он напомнил, что Россия и Беларусь уже несколько лет обсуждают тему углубленной интеграции, согласовано почти три десятка так называемых дорожных карт (ныне переименованных в союзные программы). Кроме того, после президентских выборов в августе 2020 года Москва помогла белорусскому режиму и политически, и финансово.
«Россия эту помощь оказывала вовсе не из-за альтруизма или личной симпатии к Лукашенко. Мы не знаем, что он обещал в обмен за эту поддержку, но что-то подсказывает, что, наверное, речь шла о постепенном отказе от суверенитета. В какой мере — мы можем только гадать, потому что нет информации. Этот процесс идет уже несколько лет, он активизировался с лета прошлого года, и в связи с этим привязывать его к санкциям не имеет смысла», — подчеркнул аналитик.
Помогут ли Россия и Китай?
Введение Западом санкций против Беларуси говорит о его бессилии,
«Каков будет ВРП (валовой региональный продукт. — Ред.) после этих оголтелых санкций на конец года? Мы ведь готовились к этому, знали, что грозит. Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции — это их бессилие. И мы это сделаем», — подчеркнул Лукашенко.
Власти уверяют, что ничего страшного с введением новых санкций не произойдет — Беларусь выдержит, например, переориентировавшись на новые рынки. Но при этом белорусское руководство само не раз подчеркивало: опасность санкций в том, что рынки-то давно поделены, свободных ниш нет. Даже месяц-два отсутствия предприятия на рынке может стать фатальным сроком.
Недавно премьер-министр Роман Головченко сказал, что потери страны от санкций составят не больше 2,9% ВВП. Эта, цифра, надо сказать, немалая для белорусской экономики. Но может быть и хуже.
Как считает экономист Вячеслав Ярошевич, потери от санкций могут быть
Но захочет ли Россия компенсировать санкционные потери белорусских производителей — это вопрос. И если захочет, какие условия выставит? Китай и вовсе может потерять интерес к Беларуси, потому что дверь в Европу через нашу страну захлопнулась.
Падение евробондов на вторичном рынке Минску не страшно
Между тем мировой рынок ценных бумаг уже отреагировал на санкционные действия в отношении ряда белорусских компаний и физических лиц — индикативные котировки пяти выпусков белорусских еврооблигаций за 21 июня
Однако, по мнению Иосуба, от того, что рухнули евробонды, белорусскому правительству «ни холодно ни жарко».
«Власти разместили евробонды и платят по ним фиксированный купон к номиналу, который не меняется. Падение евробондов на вторичном рынке — это проблема тех, кто их купил. Понятно, что падение цены означает рост доходности и говорит о том, что, например, доходность выросла с 6% до 9%. Теоретически это означает, что если бы мы размещали ценные бумаги сейчас, то пришлось бы по ним платить 9%, а не 6%, как это было год назад. Но сегодня ни о каком размещении новых бондов речь вестись не может — их никто не купит», — отметил аналитик.
Как отреагирует власть на «оголтелые санкции»?
Правительство не оставит санкции в отношении Беларуси без внимания,
«Выбираем наиболее адекватные меры реагирования из того набора, который мы выработали и о котором доводили сигнал нашим партнерам. Думаю, не за горами то время, когда мы эти решения примем», — сказал Головченко.
Чем могут ответить белорусские власти и стоит ли волноваться иностранным фирмам и представительствам?
Давайте
«Предположу, что с противопоставлением себя всему миру в Совбезе ООН (имеется в виде недавнее голосование Беларуси
Пятый пакет: удар может оказаться серьезным
Сегодня Совет Евросоюза утвердил новый санкционный пакет, который затронет нефтепереработку, производство и транспортировку калийных удобрений, а также табачную отрасль. Такие секторальные экономические меры Европа применит по отношению к Беларуси впервые, и эксперты полагают, что этот удар может оказаться чувствительным.
Разумеется, все будет зависеть от деталей этих санкций: какие именно сектора под них попадут и, главное, какие ограничительные меры будут применяться.
«Например, если говорить о санкциях против калийной отрасли, то на Европу приходится всего лишь порядка 8% от продаж, но можно запретить транзит, а это почти весь экспорт, который идет через Прибалтику. Очень много зависит от конкретики этих санкций, соответственно, воздействие на экономику может быть очень разное. Могу предположить, что в самом легком варианте это будет негативно влиять на экономику, а если они будут в максимально жестком виде, то экономику ждет обвал», — подчеркнул Иосуб.
С ним согласна и Василевич: «Нефть, газ, калийные удобрения и логистические потоки — основа бюджета Республики Беларусь. Потому удар по этим направлениям стал бы оглушающим».
Эксперт не стала делать детальные прогнозы по санкциям, поскольку пока не известны подробности. В любом случае, по ее мнению, сегодня экономика Беларуси оказалась в положении «между плохо, очень плохо и совсем худо».
«Мы в ситуации, когда любой выход сложен: либо медленное гниение в ручном управлении руинами экономики, либо быстрое погружение в кризис. И так, и так нам будет нелегко», — резюмировала эксперт.
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