Секторальный удар может стать для белорусской экономики оглушающим

Новые санкции Евросоюза в отношении режима Лукашенко, которые были утверждены сегодня , носят беспрецедентный характер и могут ударить по целым экономическим секторам — нефтепереработке, производству и транспортировке калия, газотранспортной и банковской сфере.

По мнению экспертов, если санкции будут применяться даже в облегченном формате, это уже весьма негативно повлияет на экономические отношения в стране, если же в максимально жестком виде, то белорусскую экономику ждет обвал.



Нефтепродукты - одна из основных статей белорусского экспорта в ЕС

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21 июня Совет Евросоюза принял четвертый пакет санкций против официального Минска. Новый санкционный список включает 78 физических и восемь юридических лиц. Особенность этого решения ЕС в том, что под ограничения попали несколько видных бизнесменов, которые, по мнению объединенной Европы, «поддерживают режим и получают от него выгоду» — Михаил Гуцериев, Александр Зайцев, Алексей Олексин, Сергей Тетерин, Александр Шатров.

Под санкции попали флагманы белорусской промышленности — МАЗ и БелАЗ, а также предприятия с менее громкими именами, но тесно связанные с приближенными к власти бизнесменами — Sohra Group, Bremino Group, Globalcustom Management, Logex, «Новая нефтяная компания».

Следует отметить, что параллельно Великобритания, США и Канада также расширили свои санкционные списки.

Четвертый пакет санкций и секторальные экономические ограничения ЕС — это реакция на принудительную посадку в Минске самолета авиакомпании Ryanair и арест летевшего этим бортом блогера Романа Протасевича. По мнению еврочиновников, этот инцидент показал, что теперь действия белорусского режима несут прямую угрозу безопасности граждан ЕС.

«Таким образом европейские государства и США защищают своих граждан от актов терроризма, выполняют прямые обязанности перед своими избирателями», — отметила в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич.

По ее мнению, санкции ЕС «призваны предъявить белорусам истинных получателей доходов от так называемых государственных предприятий, с одной стороны, с другой — уменьшить сами доходы этих бенефициаров и поставить их перед выбором: либо они теряют свое дойное стадо, либо перестают кормить власть и переобустраивают бизнесы, оставаясь в перспективе их собственниками».

Насколько пострадают МАЗ и БелАЗ?

Для МАЗа и БелАЗа, по мнению экспертов, санкционные ограничения, возможно, не станут катастрофичными, но будут достаточно чувствительными.

«БелАЗ-холдинг» занимает 30% мирового рынка карьерных самосвалов большой грузоподъемности, это крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.

По информации пресс-службы предприятия, в первом квартале 2021 года БелАЗ увеличил объемы производства, реализации и экспорта продукции, темп роста продаж приблизился к 153%.

Более 70% экспорта БелАЗа идет в Российскую Федерацию, а вся география поставок насчитывает 18 стран. В их числе есть и страны ЕС — Польша, Бельгия, Эстония, а также солидарные с Евросоюзом в отношении белорусского режима Сербия и Украина.

Основными покупателями грузовой, пассажирской и специальной техники МАЗа также являются Россия и страны СНГ, но продукция продается еще в страны Африки, Латинской Америки, Ближнего и Дальнего Востока, Средней и Юго-Восточной Азии.

Для МАЗа и БелАЗа страны Евросоюза не являются экспортным приоритетом, но это важный рынок для приобретения оборудования, технологий, комплектующих и материалов.

Чисто теоретически, отмечают эксперты, можно переориентироваться на китайские комплектующие, но, во-первых, для этого нужно время, а во-вторых — такая замена может поменять характеристики автомобилей, а это наверняка отразится на спросе.

Кроме того, санкции могут осложнить расчеты за технику, которые часто ведутся в долларах и евро. А это уже серьезные проблемы.

«Конкурентам любой юрисдикции выгодно исчезновение белоруской техники с рынка», — отметила Василевич.

Повышают ли санкции угрозу суверенитету?

По мнению Василевич, передел крупной белорусской собственности при сохранении нынешнего политического расклада неизбежен, и наиболее очевидные преемники — российские резиденты.

Старший аналитик «Альпари-Евразия» Вадим Иосуб отмечает, что опасность поглощения целых отраслей белорусской экономики российскими корпорациями в самом деле существует, но она никак не связана с санкциями — эта опасность, говорит эксперт, носит перманентный характер.

В комментарии для Naviny.by он напомнил, что Россия и Беларусь уже несколько лет обсуждают тему углубленной интеграции, согласовано почти три десятка так называемых дорожных карт (ныне переименованных в союзные программы). Кроме того, после президентских выборов в августе 2020 года Москва помогла белорусскому режиму и политически, и финансово.

«Россия эту помощь оказывала вовсе не из-за альтруизма или личной симпатии к Лукашенко. Мы не знаем, что он обещал в обмен за эту поддержку, но что-то подсказывает, что, наверное, речь шла о постепенном отказе от суверенитета. В какой мере — мы можем только гадать, потому что нет информации. Этот процесс идет уже несколько лет, он активизировался с лета прошлого года, и в связи с этим привязывать его к санкциям не имеет смысла», — подчеркнул аналитик.

Помогут ли Россия и Китай?

Введение Западом санкций против Беларуси говорит о его бессилии, заявил Александр Лукашенко 24 июня во время рабочей поездки в Гродненскую область. И, по его словам, Беларусь к ним была готова.

«Каков будет ВРП (валовой региональный продукт. — Ред.) после этих оголтелых санкций на конец года? Мы ведь готовились к этому, знали, что грозит. Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции — это их бессилие. И мы это сделаем», — подчеркнул Лукашенко.

Власти уверяют, что ничего страшного с введением новых санкций не произойдет — Беларусь выдержит, например, переориентировавшись на новые рынки. Но при этом белорусское руководство само не раз подчеркивало: опасность санкций в том, что рынки-то давно поделены, свободных ниш нет. Даже месяц-два отсутствия предприятия на рынке может стать фатальным сроком.

Недавно премьер-министр Роман Головченко сказал, что потери страны от санкций составят не больше 2,9% ВВП. Эта, цифра, надо сказать, немалая для белорусской экономики. Но может быть и хуже.

Как считает экономист Вячеслав Ярошевич, потери от санкций могут быть более существенными и привести к сокращению ВВП на 5-10%, «если всё будет действительно очень плохо». Впрочем, «может быть оказана поддержка со стороны России и Китая, и это сокращение можно будет нивелировать».

Но захочет ли Россия компенсировать санкционные потери белорусских производителей — это вопрос. И если захочет, какие условия выставит? Китай и вовсе может потерять интерес к Беларуси, потому что дверь в Европу через нашу страну захлопнулась.

Падение евробондов на вторичном рынке Минску не страшно

Между тем мировой рынок ценных бумаг уже отреагировал на санкционные действия в отношении ряда белорусских компаний и физических лиц — индикативные котировки пяти выпусков белорусских еврооблигаций за 21 июня снизились более чем на 300 базисных пунктов.

Однако, по мнению Иосуба, от того, что рухнули евробонды, белорусскому правительству «ни холодно ни жарко».

«Власти разместили евробонды и платят по ним фиксированный купон к номиналу, который не меняется. Падение евробондов на вторичном рынке — это проблема тех, кто их купил. Понятно, что падение цены означает рост доходности и говорит о том, что, например, доходность выросла с 6% до 9%. Теоретически это означает, что если бы мы размещали ценные бумаги сейчас, то пришлось бы по ним платить 9%, а не 6%, как это было год назад. Но сегодня ни о каком размещении новых бондов речь вестись не может — их никто не купит», — отметил аналитик.

Как отреагирует власть на «оголтелые санкции»?

Правительство не оставит санкции в отношении Беларуси без внимания, заявил Головченко. По его словам, сейчас «соответствующая служба изучает текст санкций в отношении наших граждан и предприятий».

«Выбираем наиболее адекватные меры реагирования из того набора, который мы выработали и о котором доводили сигнал нашим партнерам. Думаю, не за горами то время, когда мы эти решения примем», — сказал Головченко.

Чем могут ответить белорусские власти и стоит ли волноваться иностранным фирмам и представительствам?

Давайте вспомним недавний запрет на товары компаний Liqui Moly, Beiersdorf (Германия), Škoda Auto (Чехия). Список «недружественных товаров» был составлен в ответ на отказ компаний от спонсорства чемпионата мира по хоккею 2021 года в случае проведения его на территории Беларуси.

«Предположу, что с противопоставлением себя всему миру в Совбезе ООН (имеется в виде недавнее голосование Беларуси по резолюции о Мьянме . — Ред.), захватом иностранного самолета, пренебрежением дипломатическим протоколом и переходом во все разрастающееся дикое беззаконие внутри страны белорусские власти начнут жечь мосты и в отношении иностранных собственников», — отметила Василевич.

Пятый пакет: удар может оказаться серьезным

Сегодня Совет Евросоюза утвердил новый санкционный пакет, который затронет нефтепереработку, производство и транспортировку калийных удобрений, а также табачную отрасль. Такие секторальные экономические меры Европа применит по отношению к Беларуси впервые, и эксперты полагают, что этот удар может оказаться чувствительным.

Разумеется, все будет зависеть от деталей этих санкций: какие именно сектора под них попадут и, главное, какие ограничительные меры будут применяться.

«Например, если говорить о санкциях против калийной отрасли, то на Европу приходится всего лишь порядка 8% от продаж, но можно запретить транзит, а это почти весь экспорт, который идет через Прибалтику. Очень много зависит от конкретики этих санкций, соответственно, воздействие на экономику может быть очень разное. Могу предположить, что в самом легком варианте это будет негативно влиять на экономику, а если они будут в максимально жестком виде, то экономику ждет обвал», — подчеркнул Иосуб.

С ним согласна и Василевич: «Нефть, газ, калийные удобрения и логистические потоки — основа бюджета Республики Беларусь. Потому удар по этим направлениям стал бы оглушающим».

Эксперт не стала делать детальные прогнозы по санкциям, поскольку пока не известны подробности. В любом случае, по ее мнению, сегодня экономика Беларуси оказалась в положении «между плохо, очень плохо и совсем худо».

«Мы в ситуации, когда любой выход сложен: либо медленное гниение в ручном управлении руинами экономики, либо быстрое погружение в кризис. И так, и так нам будет нелегко», — резюмировала эксперт.

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