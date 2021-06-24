Второе ЧП на «Санта Бреморе» за три недели

Новое ЧП произошло на территории предприятия «Санта Бремор».





Как сообщили в МЧС, сегодня ночью произошел пожар в кабинете на втором этаже административно-бытового корпуса.

Огнем повреждены оргтехника, мебель и подвесной потолок на площади 2 кв.м, закопчены стены и потолок в офисе.

Напомним, в начале июня на предприятии произошла утечка аммиака . Прибывшие на место происшествия работники МЧС провели замеры на наличие паров аммиака в помещении, которые превысили норму в 2,4 раза.