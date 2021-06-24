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ЕС ввел секторальные санкции против белорусских властей

24.06.2021 14:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Совет Евросоюза 24 июня ввел секторальные экономические санкции против белорусский властей.

ЕС ввел секторальные санкции против белорусских властей

Это стало ответом ЕС на продолжающиеся нарушения прав человека в стране, репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также на вынужденную посадку самолета Ryanair и задержание находившихся на борту Романа Пратасевича и Софии Сапеги.

Как сообщается на сайте Совета ЕС, новые секторальные экономические санкции включают запрет на прямую или косвенную продажу, поставку, передачу или экспорт любому лицу в Беларуси оборудования, технологий или программного обеспечения, предназначенных для использования в мониторинге или перехвате интернета и телефонной связи. Запрещена передача товаров и технологий двойного назначения для использования в военных целях.

Санкции ограничивают торговлю нефтепродуктами, калийными удобрениями и товарами, используемыми для производства табачных изделий.

Ограничивается доступ на рынки капитала ЕС, запрещается страхование и перестрахование правительства Беларуси и белорусских государственных органов и учреждений.

В сообщении отмечается, что Европейскому инвестиционному банку запрещено финансировать проекты в государственном секторе, а государства — члены ЕС обязаны ограничить участие в Беларуси многосторонних банков развития, членами которых являются.

«Сегодняшнее решение полностью соответствует выводам Европейского совета от 24 и 25 мая 2021 года, в которых главы государств и правительств ЕС призвали Совет ЕС запретить использование воздушного пространства ЕС для белорусских авиакомпаний и доступ для них в аэропорты Евросоюза, а также принять необходимые меры, включая дополнительные санкционные списки физических и юридических, и принять дальнейшие секторальные экономические санкции. Все эти меры в настоящее время приняты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ЕС с октября 2020 года постепенно вводил ограничительные меры в отношении Беларуси. Это стало ответом на фальсификацию президентских выборов в августе 2020 года, а также репрессии в отношении мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов.

«В общей сложности 166 физических и 15 юридических лиц в настоящее время подвергаются ограничительным мерам, которые включают замораживание активов, применимых как к физическим, так и к юридическим лицам, и запрет на поездки в ЕС для физических лиц», — говорится в сообщении.

21 июня Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси. Евросоюз одобрил введение санкций в отношении 78 физических и восьми юридических лиц и на этой неделе должен рассмотреть секторальные санкции в отношении Беларуси. ЕС значительно ужесточил свою позицию после майского инцидента с самолетом Ryanair.

 

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Совет Евросоюза 24 июня ввел секторальные экономические санкции против белорусский властей.
 
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