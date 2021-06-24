ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Андрей Швед: представители самопровозглашённой ЛНР по поводу следственных действий с Протасевичем не обращались

24.06.2021 15:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске проходит международная встреча следователей, приуроченная к 10-летию образования Следственного комитета Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Швед: представители самопровозглашённой ЛНР по поводу следственных действий с Протасевичем не обращались

В конференции участвуют ученые, практики, правоведы из Беларуси, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и России. В центре внимания – проблемы новых рисков и вызовов в контексте обеспечения национальной безопасности. Применение со стороны коллективного Запада в отношении Беларуси так называемой «мягкой силы» требует проведения дополнительных научно-прикладных исследований с целью адаптации законодательства к новым негативным явлениям. Немаловажно дальнейшее внедрение технических возможностей и опыта цифровизации в юридическую деятельность, подготовка кадров. И здесь коллегам из других стран интересен опыт нашего Института следственного комитета. Он открылся год назад.

Андрей Швед: представители самопровозглашённой ЛНР по поводу следственных действий с Протасевичем не обращались

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси
Отдельная тема это подготовка и совершенствование кадров для следственных органов. Этой теме будет уделено особое внимание. Понятие национальной безопасности – это многоаспектное понятие. Здесь и борьба с преступностью, и огромнейшую угрозу безопасности представляет рост киберпреступности, это направление. Борьба с наркотрафиком, борьба с распространением наркотиков – это тоже одно из направлений, которое представляет огромную угрозу национальной безопасности. Поэтому определить какое-то одно направление в обеспечении национальной безопасности с точки зрения следствия невозможно. Наша задача – обеспечить спокойную, нормальную жизнь наших граждан, нашего государства.

Андрей Швед: представители самопровозглашённой ЛНР по поводу следственных действий с Протасевичем не обращались

Также 24 июня генпрокурор Андрей Швед озвучил подробности по ряду резонансных дел. В частности, представители самопровозглашенной ЛНР по поводу следственных действий с Протасевичем не обращались. Также стало известно: уголовное дело в отношении главы МИД Латвии и мэра Риги в связи со снятием государственного флага находится в производстве Следственного комитета Беларуси, состав преступления очевиден. Официальный ответ от ЕС на запросы о выдаче оппозиционеров Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Павла Латушко Беларусь пока не получила.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске проходит международная встреча следователей, приуроченная к 10-летию образования Следственного комитета Беларуси, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бацька Залатарова пра новую справу: Гэта адмысловая правакацыя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by