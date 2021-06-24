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Андрей Швед: представители самопровозглашённой ЛНР по поводу следственных действий с Протасевичем не обращались
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске проходит международная встреча следователей, приуроченная к 10-летию образования Следственного комитета Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В конференции участвуют ученые, практики, правоведы из Беларуси, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и России. В центре внимания – проблемы новых рисков и вызовов в контексте обеспечения национальной безопасности. Применение со стороны коллективного Запада в отношении Беларуси так называемой «мягкой силы» требует проведения дополнительных научно-прикладных исследований с целью адаптации законодательства к новым негативным явлениям. Немаловажно дальнейшее внедрение технических возможностей и опыта цифровизации в юридическую деятельность, подготовка кадров. И здесь коллегам из других стран интересен опыт нашего Института следственного комитета. Он открылся год назад.
Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси
Также 24 июня генпрокурор Андрей Швед озвучил подробности по ряду резонансных дел. В частности, представители самопровозглашенной ЛНР по поводу следственных действий с Протасевичем не обращались. Также стало известно: уголовное дело в отношении главы МИД Латвии и мэра Риги в связи со снятием государственного флага находится в производстве Следственного комитета Беларуси, состав преступления очевиден. Официальный ответ от ЕС на запросы о выдаче оппозиционеров Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Павла Латушко Беларусь пока не получила.
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Андрей Швед: представители самопровозглашённой ЛНР по поводу следственных действий с Протасевичем не обращались
Новости Беларуси. В Минске проходит международная встреча следователей, приуроченная к 10-летию образования Следственного комитета Беларуси, сообщили в программе...
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