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Александр Лукашенко: мы этим мерзавцам должны показать, что их санкции – это их бессилие, и мы это сделаем
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В центре внимания – стратегия развития Гродненской области. Александр Лукашенко 24 июня приехал в Свислочский район. Он несколько отстает от уровня социально-экономического развития региона в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посещение сельскохозяйственных объектов, транспортно-логистического центра и большой разговор о перспективах Гродненщины – все это сегодня в рабочем графике Президента.
Глава государства заслушал доклад о социально-экономическом развитии области. Акцент – на проблемах региона и его перспективах. Президент убежден, что все упирается в дисциплину. Знакомясь с положением дел в регионе, Александр Лукашенко вновь дал оценку недружественным шагам в отношении Беларуси со стороны других государств, заявив: западные санкции – это их бессилие, и мы им это покажем. Никакого проседания ни на одном предприятии быть не должно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Александр Лукашенко:
Владимир Караник:
Александр Лукашенко:
Владимир Караник:
В графике и совещание по вопросам развития Гродненской области. Здесь как представители руководства правительства, Администрации Президента, госорганов, так и руководители местной вертикали. В центре внимания участников мероприятия – стратегия развития Гродненской области.
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Александр Лукашенко: мы этим мерзавцам должны показать, что их санкции – это их бессилие, и мы это сделаем
Новости Беларуси. В центре внимания – стратегия развития Гродненской области. Александр Лукашенко 24 июня приехал в Свислочский район. Он несколько отстает от...
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