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Александр Лукашенко: мы этим мерзавцам должны показать, что их санкции – это их бессилие, и мы это сделаем

24.06.2021 15:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В центре внимания – стратегия развития Гродненской области. Александр Лукашенко 24 июня приехал в Свислочский район. Он несколько отстает от уровня социально-экономического развития региона в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посещение сельскохозяйственных объектов, транспортно-логистического центра и большой разговор о перспективах Гродненщины – все это сегодня в рабочем графике Президента.

Александр Лукашенко: мы этим мерзавцам должны показать, что их санкции – это их бессилие, и мы это сделаем

Глава государства заслушал доклад о социально-экономическом развитии области. Акцент – на проблемах региона и его перспективах. Президент убежден, что все упирается в дисциплину. Знакомясь с положением дел в регионе, Александр Лукашенко вновь дал оценку недружественным шагам в отношении Беларуси со стороны других государств, заявив: западные санкции – это их бессилие, и мы им это покажем. Никакого проседания ни на одном предприятии быть не должно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Каков будет ВРП после этих оголтелых санкций на конец года? Вы как это просчитывали. Мы ведь готовились к этому, мы знали, что нам грозит.

Александр Лукашенко: мы этим мерзавцам должны показать, что их санкции – это их бессилие, и мы это сделаем

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Мы готовились к этому. На сегодняшний момент разработаны мероприятия компенсации, европейский рынок не основной. Тут подходы к продажам будут несколько меняться. Даже если по отдельным предприятиям какое-то проседание небольшое будет, мы компенсируем за счет остальных показателей.

Александр Лукашенко:
Значит, Владимир Степанович, никакого проседания ни на одном предприятии быть не должно.

Владимир Караник:
Я понял.

Александр Лукашенко: мы этим мерзавцам должны показать, что их санкции – это их бессилие, и мы это сделаем

Александр Лукашенко:
Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции – это их бессилие. Вот что мы должны показать. И мы это сделаем.

Владимир Караник:
Сделаем. За пять месяцев полгода с работой с чистой прибылью сальдо внешней торговли положительное. Поэтому финансовое положение стабильно.

В графике и совещание по вопросам развития Гродненской области. Здесь как представители руководства правительства, Администрации Президента, госорганов, так и руководители местной вертикали. В центре внимания участников мероприятия – стратегия развития Гродненской области.

 
 
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Новости Беларуси. В центре внимания – стратегия развития Гродненской области. Александр Лукашенко 24 июня приехал в Свислочский район. Он несколько отстает от...
 
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