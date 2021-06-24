В Березовском районе погиб рабочий предприятия

Источник материала: БелТА

24 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе следователи выясняют обстоятельства гибели 50-летнего рабочего. Такая информация опубликована в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Несчастный случай произошел утром 23 июня. По данным следствия, мужчина выполнял работы по транспортировке зерна. В какой-то момент ноги рабочего попали во вращающийся шнек, и его затянуло в транспортер. Спасти жизнь мужчины не удалось, от полученных травм он скончался на месте.

Следователь с привлечением специалистов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области провел осмотр места происшествия. Были опрошены коллеги и родственники погибшего. На предприятии изъята необходимая документация, назначен ряд экспертных исследований.-0-