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В Березовском районе погиб рабочий предприятия

24.06.2021 15:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе следователи выясняют обстоятельства гибели 50-летнего рабочего. Такая информация опубликована в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Несчастный случай произошел утром 23 июня. По данным следствия, мужчина выполнял работы по транспортировке зерна. В какой-то момент ноги рабочего попали во вращающийся шнек, и его затянуло в транспортер. Спасти жизнь мужчины не удалось, от полученных травм он скончался на месте.

Следователь с привлечением специалистов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области провел осмотр места происшествия. Были опрошены коллеги и родственники погибшего. На предприятии изъята необходимая документация, назначен ряд экспертных исследований.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Несчастный случай произошел утром 23 июня. По данным следствия, мужчина выполнял работы по транспортировке зерна. В какой-то момент ноги рабочего попали во...
 
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