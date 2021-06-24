Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обои и ламинат пытались ввезти в Беларусь по заниженной в три раза стоимости, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Гродненские таможенники выявили нарушение в пункте пропуска "Каменный Лог". Грузовое транспортное средство ехало из Литвы. "При проведении таможенного контроля было установлено, что количество и наименование перемещаемых обоев и ламината соответствуют указанным в документах. Но таможенники усомнились в заявленной перевозчиком стоимости данного товара, которая по результатам проверки действительно оказалась занижена более чем в три раза. Реальная стоимость строительно-отделочного материала составила более 56 тыс. евро", - рассказали в ГТК.

Гродненская региональная таможня начала административный процесс в соответствии с ч.3 ст.15.5 КоАП (представление таможенному органу недостоверных сведений о товарах). Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-





Фото ГТК