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Обои и ламинат пытались ввезти в Беларусь по заниженной в три раза стоимости

24.06.2021 15:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обои и ламинат пытались ввезти в Беларусь по заниженной в три раза стоимости, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Гродненские таможенники выявили нарушение в пункте пропуска "Каменный Лог". Грузовое транспортное средство ехало из Литвы. "При проведении таможенного контроля было установлено, что количество и наименование перемещаемых обоев и ламината соответствуют указанным в документах. Но таможенники усомнились в заявленной перевозчиком стоимости данного товара, которая по результатам проверки действительно оказалась занижена более чем в три раза. Реальная стоимость строительно-отделочного материала составила более 56 тыс. евро", - рассказали в ГТК.

Гродненская региональная таможня начала административный процесс в соответствии с ч.3 ст.15.5 КоАП (представление таможенному органу недостоверных сведений о товарах). Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-

Обои и ламинат пытались ввезти в Беларусь по заниженной в три раза стоимости
Фото ГТК

 
Теги: Минск
 
 
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Гродненская региональная таможня начала административный процесс в соответствии с ч.3 ст.15.5 КоАП (представление таможенному органу недостоверных сведений о...
 
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