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Евросоюз вводит экономические санкции против режима Лукашенко

24.06.2021 15:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Евросоюз сегодня ввел новые ограничительные меры против белорусского режима в ответ на эскалацию серьезных нарушений прав человека в Беларуси и насильственные репрессии в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске на 23 мая 2021 года и связанное с этим задержание журналиста Рамана Пратасевича и Софии Сапеги.

Об этом говорится в заявлении Европейского Совета.

Новые адресные экономические санкции включают запрет на прямую или косвенную продажу, поставку, передачу или экспорт кому-либо в Беларуси оборудования, технологий или программного обеспечения, предназначенных в первую очередь для использования в мониторинге или перехвате Интернета и телефонной связи, а также товаров двойного назначения. и технологии для использования в военных целях и для определенных лиц, организаций или органов в Беларуси.

Торговля нефтепродуктами, хлоридом калия («поташ») и товарами, используемыми для производства или изготовления табачных изделий, ограничена. Кроме того, доступ к рынкам капитала ЕС ограничен, а страхование и перестрахование для правительства Беларуси и белорусских государственных органов и агентств запрещено.

И последнее, Европейский инвестиционный банк прекратит любые выплаты или платежи в соответствии с любыми существующими соглашениями в отношении проектов в государственном секторе и любыми существующими контрактами на оказание технической помощи. Государства-члены также должны будут принять меры по ограничению участия в Беларуси многосторонних банков развития, членами которых они являются.

Сегодняшнее решение полностью реализует выводы Европейского Совета от 24 и 25 мая 2021 года, в которых главы государств и правительств ЕС призвали Совет запретить пролеты воздушного пространства ЕС белорусскими авиакомпаниями и предотвратить доступ в аэропорты ЕС рейсов, выполняемых такими авиакомпаниями, и принять необходимые меры, включая дополнительные списки физических и юридических лиц, а также дальнейшие точечные экономические санкции.

 
Теги: Минск
 
 
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Евросоюз сегодня ввел новые ограничительные меры против белорусского режима в ответ на эскалацию серьезных нарушений прав человека в Беларуси и насильственные...
 
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