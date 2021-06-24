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Виктор Бабарико выступает сегодня в суде с последним словом: вот сколько людей хотят его послушать

24.06.2021 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Очередь из желающих попасть на судебное заседание, где прозвучит последнее слово Виктора Бабарико перед оглашением приговора.



Сообщается, что в первую очередь в зал заседаний пропускают родственников и прессу.
 
 
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Очередь из желающих попасть на судебное заседание, где прозвучит последнее слово Виктора Бабарико перед оглашением приговора.
 
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