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Виктор Бабарико выступает сегодня в суде с последним словом: вот сколько людей хотят его послушать
Источник материала: Партизан
Очередь из желающих попасть на судебное заседание, где прозвучит последнее слово Виктора Бабарико перед оглашением приговора.
Сообщается, что в первую очередь в зал заседаний пропускают родственников и прессу.
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Очередь из желающих попасть на судебное заседание, где прозвучит последнее слово Виктора Бабарико перед оглашением приговора.
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