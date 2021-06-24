SputnikPro: Вышинский о связи качественной публицистики и позиции автора

Источник материала: Sputnik Беларусь

Новый модуль обучающей программы SputnikPro на тему: "Публицистика в традиционных и новых медиа" в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь прошел при полном аншлаге. Мастер-класс провел исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.

Визит известного российского журналиста стал настоящим событием для медийного сообщества Беларуси. Мастер-класс прошел одновременно на двух площадках: в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь, где собрались ведущие журналисты центральных белорусских СМИ, и в онлайн формате на платформе республиканского форума, собравшем более 100 исследователей и журналистов региональных и районных редакций Беларуси. Спектр тем широк – от локальной проблематики до информационной безопасности государства.

О "кризисной" журналистике

"Журналистика – одна из самых сложных современных профессий, потому что журналист несет огромную ответственность за информирование общества в кризисной ситуации", - отметил Вышинский.

По мнению спикера, в условиях кризиса, когда из-за наплыва разнородной, противоречивой информации людям сложно разобраться в происходящих процессах, особую ценность обретает сильная, качественная публицистика.

"Публицистика – это в первую очередь позиция. Если есть позиция, и эта позиция аргументированно доказывается, тогда к вам прислушаются", - пояснил Вышинский.

О публицистике и внутренней позиции

Именно публицистика поможет сформировать общественное мнение, влиять на происходящие процессы. По словам Вышинского, нельзя просто сесть и написать публицистический материал. Нужна твердая внутренняя позиция.

"Позиция формируется в ходе спора и внутреннего диалога автора. Это ответы на вопросы. Если вы заявляете свою позицию, то вы всегда должны заявить этот диалог, то есть показать внутренний конфликт", - открыл профессиональный прием знаменитый журналист.

В качестве примера он привел тему обязательной вакцинации. Внутренняя дилемма: прививаться или нет? С одной стороны, есть риск пусть не серьезно, но заболеть самому после прививки. С другой стороны, существует риск стать переносчиком инфекции и пусть не умышленно, но стать виновником болезни другого человека, возможно, с летальным исходом. Вышинский уверен: прежде чем садиться за такой материал, автор должен сам найти ответ на сложный вопрос.

"Когда собираетесь публицистический материал писать, вы должны быть абсолютно уверены к чему придете, заранее знать, что скажете в конце. Аргументированно, с весомыми неоспоримыми фактами, без штампов и воззваний. Это позиция автора, к которой прислушаются", - сказал Вышинский.

Краткость – сестра таланта

На мастер-классе спикер высказался о классической публицистике. Например, в советские времена таким материалам посвящали целые газетные развороты.

"Сегодня больших текстов никто читать не станет. Он должен быть сжатым, спрессованным, как бульонный кубик. В этом и кроется талант журналиста, чтобы уместить в коротком тексте суть вопроса, показать внутренний конфликт и аргументированно прийти к решению – выводу", - отметил спикер.

Блогеров на мастер-классе интересовало, какие интернет-технологии нужно применять, чтобы получить многотысячную аудиторию, стать лидером мнения.

"На мой взгляд, популярность блога в первую очередь определяет контент. Если он есть, то рано или поздно к нему придет свой постоянный читатель даже в условиях жесткой конкуренции", - резюмировал Вышинский.

Что такое SputnikPro

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты.

На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из более 80 государств.

Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.

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