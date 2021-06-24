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Лукашенко готов ввести военное положение из-за санкций Запада
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
«Пускай Караев (помощник президента по Гродненской области, ранее глава МВД) одевает генеральскую форму, вам (губернатору Гродненской области Владимиру Каранику) тоже звание присвоено генерал-майора — и вперед. Военное положение, если нужно. Но никакого не должно быть проседания», - сказал Александр Лукашенко.
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Видеофрагмент опубликовал телеграм-канал «Пул первого».
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