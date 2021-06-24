Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«Пускай Караев (помощник президента по Гродненской области, ранее глава МВД) одевает генеральскую форму, вам (губернатору Гродненской области Владимиру Каранику) тоже звание присвоено генерал-майора — и вперед. Военное положение, если нужно. Но никакого не должно быть проседания», - сказал Александр Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко готов ввести военное положение из-за санкций Запада Видеофрагмент опубликовал телеграм-канал «Пул первого».

Видеофрагмент опубликовал телеграм-канал «Пул первого»: