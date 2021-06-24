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В Западной Беларуси полиция сажала на сутки за призыв «Няхай жыве Беларусь!»
Источник материала: UDFПолицейские составляли протоколы и назначали сутки белорусам за призыв «Няхай жыве Беларусь!» на школьном собрании. Случай имел место в 1930-х, когда Западная Беларусь входила в состав Польши.
Заметку из газеты «Звязда» за 1939 года, которую разыскал Дмитрий Дрозд, опубликовал телеграм-канал
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Случай имел место в 1930-х, когда Западная Беларусь входила в состав Польши.
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