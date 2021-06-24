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Фотофакт. Очередь на «последнее слово» Бабарико

24.06.2021 15:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Фотофакт. Очередь на «последнее слово» Бабарико
Фото: TUT.BY
Такую картину в четверг днем запечатлели очевидцы у Московского суда Минска.

Сегодня там перед оглашением приговора выступит с «последним словом» политзаключенный Виктор Бабарико. В первую очередь в зал заседаний пропускают родственников и прессу.

Ранее гособвинитель запросил Виктору Бабарико, которого обвиняют в получении взяток и «отмывании» денег, максимально возможное наказание — 15 лет лишения свободы.
 
Теги: Минск
 
 
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В первую очередь в зал заседаний пропускают родственников и прессу.
 
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