Источник материала: UDF



Фото: TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фотофакт. Очередь на «последнее слово» Бабарико В первую очередь в зал заседаний пропускают родственников и прессу.

Сегодня там перед оглашением приговора выступит с «последним словом» политзаключенный. В первую очередь в зал заседаний пропускают родственников и прессу.Ранее гособвинитель запросил Виктору Бабарико, которого обвиняют в получении взяток и «отмывании» денег, максимально возможное наказание — 15 лет лишения свободы.