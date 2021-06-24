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Tut.by обжаловал экспертное заключение, суд пройдет 6 июля
Источник материала: АФН
Стартовавший сегодня в суде Центрального района Минска процесс по делу о признании экстремистскими материалов TUT.ВY и соцсетей портала был приостановлен после того, как было подано заявление об обжаловании действий комиссии по вынесению экспертного заключения.
Как сообщает tut.by, заседание по обжалованию действий комиссии пройдет 6 июля в Экономическом суде.
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Стартовавший сегодня в суде Центрального района Минска процесс по делу о признании экстремистскими материалов TUT.ВY и соцсетей портала был приостановлен после...
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