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Tut.by обжаловал экспертное заключение, суд пройдет 6 июля

24.06.2021 15:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Стартовавший сегодня в суде Центрального района Минска процесс по делу о признании экстремистскими материалов TUT.ВY и соцсетей портала был приостановлен после того, как было подано заявление об обжаловании действий комиссии по вынесению экспертного заключения.

Как сообщает tut.by, заседание по обжалованию действий комиссии пройдет 6 июля в Экономическом суде.

 
Теги: Минск
 
 
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Стартовавший сегодня в суде Центрального района Минска процесс по делу о признании экстремистскими материалов TUT.ВY и соцсетей портала был приостановлен после...
 
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