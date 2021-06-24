Tut.by обжаловал экспертное заключение, суд пройдет 6 июля

Источник материала: АФН

Стартовавший сегодня в суде Центрального района Минска процесс по делу о признании экстремистскими материалов TUT.ВY и соцсетей портала был приостановлен после того, как было подано заявление об обжаловании действий комиссии по вынесению экспертного заключения.

Как сообщает tut.by, заседание по обжалованию действий комиссии пройдет 6 июля в Экономическом суде.