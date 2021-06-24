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«Сложился такой стереотип». Эксперт о том, надо ли заставлять детей учиться

24.06.2021 15:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
А это правильно, когда родители так довлеют и заставляют все-таки хоть какое-то образование получить. Будут ли дети потом благодарны за это?

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«Сложился такой стереотип». Эксперт о том, надо ли заставлять детей учиться

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Знаете, действительно, у нас в обществе сложился такой стереотип, что любое образование, лишь бы образование. Честно сказать, к моменту выбора дальнейшего пути после окончания школы, такое сейчас время, не каждый готов определиться, что все-таки он от жизни хочет. Конечно, здесь можно прислушаться к мнению родителей. Можно обратиться и к нам, в службу занятости, узнать, какие профессии есть вообще, какие сегодня пользуются спросом. Конечно, сделать выбор трудно. Хотя, если нет желания учиться, есть работы и без квалификации. Хотя, конечно, это не очень хорошо.

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«Сложился такой стереотип». Эксперт о том, надо ли заставлять детей учиться

Ольга Бурлакова:
А может, аппетит во время еды приходит? Сначала начал где-то учиться, потом понял, что не твое, пошел куда-то в другое заведение учиться. Но когда родители вдруг говорят «да не надо тебе это образование. Сиди. Не хочешь, ну, ладно». А потом некоторые дети говорят: почему ты меня не ругала, почему вы меня не заставляли.

 
 
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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