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«Белэнерго»: на Лукомльской ГРЭС уже работают шесть энергоблоков
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В связи с аномально жаркой погодой переведены на особый режим работы многие экстренные службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, 23 июня из-за жары на Лукомльской ГРЭС произошло разрушение трансформатора. Авария оставила без электричества часть населения Могилевской и Витебской областей. Она была оперативно ликвидирована. Энергосистема работает в штатном режиме.
Владимир Бобров, первый заместитель генерального директора – главный инженер ГПО «Белэнерго»:
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Новости Беларуси. В связи с аномально жаркой погодой переведены на особый режим работы многие экстренные службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так,...
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