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Температурный рекорд самого горячего июня вновь побит в Беларуси

24.06.2021 15:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн - Sputnik. Температурный рекорд июня вновь был побит в среду на метеостанции "Октябрь" в Гомельской области, сообщила заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Татьяна Четырко.

Столбик термометра в среду поднялся до +37,1 градуса. Это является абсолютным рекордом июня в Беларуси. Кроме того, побит ряд достижений в Брестской, Могилевской, Гомельской, Минской и Витебской областях, а также - в Минске.

По состоянию на 15:00 четверга, в белорусской столице термометр показывал плюс 35,4 тепла, что является рекордом.

"Интересный факт, на метеостанции "Василевичи" (Гомельская область) предыдущий рекорд месяца держался ровно 120 лет - 35,3 градуса, но вчера он был побит – плюс 36,6", - сказала Sputnik Четырко.

Как сообщалось, до этого республиканский рекорд первого месяца лета синоптики зафиксировали во вторник на метеостанции "Октябрь" - 35,9 градусов.

В Белгидромете поясняли, что речь идет о самом жарком июне, абсолютные годовые рекорды не превышены, так как они гораздо выше. Максимумы характерны обычно для июля и августа, все рекорды обычно приходятся на эти периоды.

В Беларуси по 25 июня из-за жары синоптики установили красный уровень опасности. В большинстве регионов столбик термометра подбирается к отметке +34 градуса.

Белгидромет прогнозирует, что жара в Беларуси сохранится до конца недели, но добавятся дожди с грозами. В последние выходные июня температура начнет снижаться.

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Теги: Минск
 
 
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Во вторник в Беларуси был зафиксирован температурный рекорд 35,9 градуса, но и он долго не продержался и вновь обновлен.
 
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