ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В реанимации были порядка 15 человек на ИВЛ. Врач рассказал, как работали больницы после ЧП в Новолукомле

24.06.2021 15:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 23 июня из-за жары на Лукомльской ГРЭС произошло разрушение трансформатора. Авария оставила без электричества часть населения Могилевской и Витебской областей. Она была оперативно ликвидирована. Энергосистема работает в штатном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В реанимации были порядка 15 человек на ИВЛ. Врач рассказал, как работали больницы после ЧП в Новолукомле

Во время отсутствия электричества все учреждения здравоохранения в Могилевской области продолжали оказывать помощь пациентам. Больницы обеспечены аккумуляторными батареями и дизельными генераторами. Перебои в электроснабжении не нарушают работу медучреждений.

В реанимации были порядка 15 человек на ИВЛ. Врач рассказал, как работали больницы после ЧП в Новолукомле

Анатолий Кулик, главный врач Могилевской областной клинической больницы:
И операция шла, и в реанимации были порядка 15 человек на аппарате искусственной вентиляции легких. Включился сразу дизель-генератор, поэтому справились, проблем никаких не было, обеспечение не нарушилось.

Скорая помощь переключалась на сотовые виды связи. Станция переливания и службы крови тоже работали без сбоев. У всех в наличии резервные источники электроснабжения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 23 июня из-за жары на Лукомльской ГРЭС произошло разрушение трансформатора. Авария оставила без электричества часть населения Могилевской и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не только для работы, но и для личной жизни. Где можно пройти тест на врождённые способности?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by