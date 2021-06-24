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В реанимации были порядка 15 человек на ИВЛ. Врач рассказал, как работали больницы после ЧП в Новолукомле
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 23 июня из-за жары на Лукомльской ГРЭС произошло разрушение трансформатора. Авария оставила без электричества часть населения Могилевской и Витебской областей. Она была оперативно ликвидирована. Энергосистема работает в штатном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время отсутствия электричества все учреждения здравоохранения в Могилевской области продолжали оказывать помощь пациентам. Больницы обеспечены аккумуляторными батареями и дизельными генераторами. Перебои в электроснабжении не нарушают работу медучреждений.
Анатолий Кулик, главный врач Могилевской областной клинической больницы:
Скорая помощь переключалась на сотовые виды связи. Станция переливания и службы крови тоже работали без сбоев. У всех в наличии резервные источники электроснабжения.
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В реанимации были порядка 15 человек на ИВЛ. Врач рассказал, как работали больницы после ЧП в Новолукомле
Новости Беларуси. 23 июня из-за жары на Лукомльской ГРЭС произошло разрушение трансформатора. Авария оставила без электричества часть населения Могилевской и...
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