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Департамент по авиации получил промежуточный доклад ICAO о захвате рейса Ryanair

24.06.2021 16:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Департамент по авиации получил «Промежуточный доклад об инциденте с рейсом FR4978 авиакомпании Ryanair в воздушном пространстве Беларуси 23 мая 2021 года».

«В настоящем документе представлен запрошенный промежуточный доклад Совету ICAO, подготовленный Группой ICAO по расследованию с целью установления фактов, в котором представлены текущие и завершенные действия по состоянию на 18 июня 2021 года», - говорится в сообщении на сайте департамента.

В заключении к докладу отмечено, что: «Хотя государства предоставили Секретариату определенную информацию, для завершения расследования с целью установления фактов все еще требуется дополнительная поддержка. Секретариат будет продолжать обращаться к государствам и организациям, вовлеченным в этот инцидент, для получения дополнительной помощи, необходимой для завершения расследования с целью установления фактов».

По состоянию на 18 июня 2021 года ICAO от Республики Беларусь было направлено 52 документа, аудио и видео материалы.

 
 
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Департамент по авиации получил «Промежуточный доклад об инциденте с рейсом FR4978 авиакомпании Ryanair в воздушном пространстве Беларуси 23 мая 2021 года».
 
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