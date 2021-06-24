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В Гродно из горящего общежития эвакуировали 31 человека

24.06.2021 16:13 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские спасатели потушили пожар в жилой комнате общежития: один человек спасен, 31 жилец эвакуирован. Об этом БЕЛТА проинформировали в областном управлении МЧС.

Сегодня в 9.44 вахтер сообщил о пожаре в общежитии по улице Сокольской в Гродно. К месту направились семь отделений МЧС и службы взаимодействия. Было обнаружено сильное задымление в коридоре, шел дым из окна комнаты на пятом этаже здания. Спасатели приступили к тушению пожара и поиску пострадавших.

"В комнате, где произошел пожар, никого не оказалось. Чуть поодаль в общем коридоре спасатели увидели мужчину. Ему надели маску для защиты органов дыхания и вывели его из зоны задымления. Бригада скорой медицинской помощи осмотрела мужчину, в госпитализации он не нуждался", - рассказали в МЧС.

Из здания общежития по лестничным маршам эвакуировали 31 человека, в том числе трех детей. После проветривания помещений жильцы вернулись в комнаты.

На ликвидацию возгорания бойцам МЧС потребовалось около пяти минут. Спасатели не дали пламени распространиться за пределы комнаты.

Огонь повредил оконную раму, диван, телевизор, закопчены стены и потолок в комнате. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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В 9.44 вахтер сообщил о пожаре в общежитии по улице Сокольской в Гродно. К месту направились семь отделений МЧС и службы взаимодействия. Было обнаружено сильное...
 
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