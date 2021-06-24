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В Минске участник несанкционированной акции приговорен к 4 годам колонии

24.06.2021 16:13 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 53-летний мужчина приговорен к 4 годам лишения свободы за грубое нарушение общественного порядка и угрозы насилием сотрудникам ОВД, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

"️С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Фрунзенского района Минска постановил обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.342, ч.1 ст.218 и ст.364 Уголовного кодекса обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", - говорится в сообщении прокуратуры.

В суде установлено, что мужчина в октябре 2020 года в Минске в ходе несанкционированной протестной акции под видом выражения своей общественно-политической позиции совместно с другими бросал неустановленные предметы в сторону сотрудников милиции с целью угрозы применения насилия и повреждения их служебного имущества.

Причиненный такими противоправными действиями ущерб превысил Br5 тыс. и возмещен обвиняемым в добровольном порядке.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В суде установлено, что мужчина в октябре 2020 года в Минске в ходе несанкционированной протестной акции под видом выражения своей общественно-политической позиции...
 
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