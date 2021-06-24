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В Минске три Telegram-канала признаны экстремистскими

24.06.2021 16:13 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По заявлениям прокуратуры Центрального района Минска информационная продукция Telegram-каналов "Лебяжий 97%", "Лебяжий 97% чат", "Центральный 97%" признана экстремистской, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Отмечается, что на этих интернет-ресурсах публикуются информационные сообщения с призывами к участию в несанкционированных массовых мероприятиях, а также хулиганским действиям, применению насилия к представителям государственной власти, в том числе сотрудникам органов внутренних дел. Есть и сообщения оскорбительного характера, разжигающие социальную вражду и рознь, содержащие пропаганду насильственных действий по мотивам вражды и ненависти в отношении группы граждан по профессиональному признаку.

На основании закона "О противодействии экстремизму" прокурор Центрального района Минска обратился в суд с заявлениями о признании информационной продукции трех Telegram-каналов экстремистскими материалами.

Суд Центрального района Минска заявленные требования удовлетворил полностью. Принятые решения незамедлительно были исполнены. Их копии направлены в Министерство информации для включения Telegram-каналов в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению экстремистских материалов на территории Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Центрального района Минска заявленные требования удовлетворил полностью. Принятые решения незамедлительно были исполнены.
 
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