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Сотни морских львов захватили пляжи Чили
Источник материала: СТВ
Новости Чили. Более 300 морских львов захватили побережье города Тома в регионе Био-Био, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эти животные находятся под охраной. Власти попросили людей не кормить млекопитающих и не приближаться к ним.
Такой массовый спуск морских львов на берег мог быть вызван бегством их от касаток либо от ураганного ветра, который обрушился на регион.
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Новости Чили. Более 300 морских львов захватили побережье города Тома в регионе Био-Био, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти животные находятся под...
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