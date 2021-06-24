Вадим Иосуб - о санкциях: Будет больно, возможно, очень больно

Вадим Иосуб прокомментировал «Белорусскому партизану» утвержденные сегодня на саммите ЕС секторальные санкции против режима Лукашенко Старший аналитик Альпари-Евразияпрокомментировал «Белорусскому партизану»





- Надо понимать, Евросоюз ударил по самым доходным статьям белорусского бюджета?





- Да, похоже на то. В опубликованном пресс-релизе есть такой термин – дополнительные ограничения относительно поставок нефтепродуктов, калийных удобрений. На данный момент пока не очень понятно, о каких ограничениях идет речь.





Возьмем, например, поставку нефтепродуктов в Евросоюз. Поставки нефтепродуктов несколько месяцев назад уже были переориентированы с портов балтийских стран на российскую Усть-Лугу.





Не хватает пока конкретики о поставках калийных удобрений: речь идет только о запрете покупки или о запрете транзита. По эффекту эти два решения несопоставимы.





Если мы говорим, что Европа отказывается покупать калийные удобрения – это приблизительно 8% белорусского экспорта калийных удобрений; беда, но не трагедия.





Если же речь пойдет о запрете транзита, то через Клайпеду проходит подавляющая часть всего белорусского экспорта в любых направлениях: Индия, Китай, Бразилия, то это будет совершенно другая история. Разница в том, что будет или просто больно, или очень больно.





- Можно ли оценивать потери белорусской экономики по минимуму?





- Можно оценивать, просто я не проводил расчеты. Могу порекомендовать только посмотреть подсчеты, сделанные Ириной Юзвак. По ее подсчетам, потери от уже принятых санкций Евросоюза и США могут составить до 7% ВВП. А в случае введения дополнительных санкций против Мозырского НПЗ и "Беларуськалия" – до 12-14% ВВП.





- Стоит ли Минску надеяться, что Евросоюз остановится на этих секторальных санкциях?





- Дело не в надежде. Мы очень хорошо помним, чем вызваны два последних пакета санкций: четвертый и секторальный – сделано это после посадки самолета Raynair; не будь посадки самолета даже при том уровне репрессий, которые мы наблюдали с лета 2020 года, не было бы этих санкций.





Но власти очень любят стрелять себе в ногу, поэтому нельзя исключать очередной необдуманный шаг, способный вызвать резкое ухудшение отношений с Западом.





Есть два возможных сценария: учудить еще что-то, в очередной раз поразив весь мир, вызвав на себя максимально жесткие санкции – вплоть до исключения банков из системы SWIFT; если ничем новым поражать не будут, то санкции, скорее всего, будут расширяться потихоньку, в частности, могут расширяться персональные списки.





- Как скоро мы ощутим последствия от санкций?





- Смотря кто эти «мы». Думаю, работники предприятий, которые непосредственно затронули секторальные санкции, смогут почувствовать последствия уже при получении ближайшей зарплаты.





Макроэкономические последствия, изменение курса могут наступить с лагом в один квартал.





Следует добавить, что на днях в ЕС заявляли о подготовке уже пятого пакета санкций.