Посещение лесов ограничено или запрещено почти во всей Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн - Sputnik. Посещение лесов ограничено или запрещено в 111 районах Беларуси из-за жары, которая может грозить пожарами, свидетельствует оперативная информация Министерства лесного хозяйства республики.

Пока ходить в леса можно лишь в семи районах Беларуси: Браславском, Гродненском, Витебском, Лепельском, Мядельском, Логойском и Копыльском. Леса Брестской, Могилевской и Гомельской областей полностью закрыты для посещений.

В Минлесхозе отметили, что за истекшие сутки в Беларуси зафиксировано пять случаев возгораний (по два в Брестской и Гомельской областях, один - в Минской).

"Все очаги были ликвидированы гослесохраной на ранней стадии", - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали граждан временно отказаться от посещения лесного фонда, так как пожароопасная обстановка из-за аномальной жары остается сложной.

Напомним, за нарушение запрета можно получить штраф до 25 базовых величин (до 675 рублей). Если по вине человека загорелся лес, нарушителю грозит от 25 до 50 базовых величин (до 1350 рублей).

Актуальную информацию о запретах можно отслеживать по специальной интерактивной карте, размещенной на сайте Минлесхоза.

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