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Диетолог назвала самое подходящее блюдо в жару

24.06.2021 16:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Диетолог назвала самое подходящее блюдо в жару
Иллюстративное фото
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Арзуманян рассказала, какое блюдо поможет легче перенести жару, пишут «Известия».

По словам специалиста в жаркую погоду значительно повышается потоотделение, с ним из организма уходит не только вода, но и азотосодержащие вещества, микроэлементы, минеральные соли и витамины. Восполнить эти потери поможет суп, который легко усваивается.

«Важно, чтобы рацион в жару содержал оптимальное количество полноценных белков, водорастворимых витаминов, минеральных веществ и меньше насыщенных жиров. С этой точки зрения легкоусвояемые супы являются хорошим выбором», — заявила диетолог.


Диетолог уточнила, что супы могут быть и горячими, и теплыми, поскольку будут стимулировать потоотделение, оказывающее охлаждающее действие.

Среди наиболее удачных летних супов с точки зрения витаминного баланса и теплорегуляции специалист назвала холодные супы из шпината или щавеля, окрошку и гаспачо. Желательно, отметила Маргарита Арзуманян, чтобы суп был комнатной температуры.
 
 
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