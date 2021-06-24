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«Известия»

«Важно, чтобы рацион в жару содержал оптимальное количество полноценных белков, водорастворимых витаминов, минеральных веществ и меньше насыщенных жиров. С этой точки зрения легкоусвояемые супы являются хорошим выбором», — заявила диетолог.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Диетолог назвала самое подходящее блюдо в жару Оно поможет восполнить потери полезных веществ.

По словам специалиста в жаркую погоду значительно повышается потоотделение, с ним из организма уходит не только вода, но и азотосодержащие вещества, микроэлементы, минеральные соли и витамины. Восполнить эти потери поможет суп, который легко усваивается.Диетолог уточнила, что супы могут быть и горячими, и теплыми, поскольку будут стимулировать потоотделение, оказывающее охлаждающее действие.Среди наиболее удачных летних супов с точки зрения витаминного баланса и теплорегуляции специалист назвала холодные супы из шпината или щавеля, окрошку и гаспачо. Желательно, отметила, чтобы суп был комнатной температуры.