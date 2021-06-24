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Три пары знаков зодиака никогда не будут счастливы вместе

24.06.2021 16:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Три пары знаков зодиака никогда не будут счастливы вместе
Фото носит иллюстративный характер, pixabay.com
Астрологи назвали три пары знаков зодиака, которые никогда не будут счастливы вместе. Кто оказался несовместим между собой — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».

Телец и Стрелец


Представители этих знаков абсолютно противоположны. У них разные принципы, приоритеты и даже образ жизни. Телец за спокойствие и уравновешенность, а Стрельцам то и дело подавай приключения и активность. Поэтому жизнь этой пары будет бесконечно сводиться к скандалам и недомолвкам.

Овен и Дева


Девам будет тяжело принимать настойчивость и упрямство Овнов. Овен же в свою очередь будет воспринимать Деву как холодного и бесстрастного человека. Представители знаков некоторое время смогут договариваться и идти на компромисс друг другу, однако их терпения хватит ненадолго.

Рак и Водолей


Рожденные под этими знаками не найдут взаимопонимания именно в вопросах взаимоотношений. Раки очень привязаны к дому, любят спокойствие и уют, требуют нежности и внимания, а Водолеям зачастую необходимо побыть наедине с собой и сохранить личное пространство. Раки и Водолеи в какой-то момент начнут просто предъявлять друг другу слишком много претензий, что им быстро надоест.
 
Теги: Минск
 
 
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