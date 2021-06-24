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Три пары знаков зодиака никогда не будут счастливы вместе
Источник материала: UDF
Фото носит иллюстративный характер, pixabay.com
Телец и Стрелец
Представители этих знаков абсолютно противоположны. У них разные принципы, приоритеты и даже образ жизни. Телец за спокойствие и уравновешенность, а Стрельцам то и дело подавай приключения и активность. Поэтому жизнь этой пары будет бесконечно сводиться к скандалам и недомолвкам.
Овен и Дева
Девам будет тяжело принимать настойчивость и упрямство Овнов. Овен же в свою очередь будет воспринимать Деву как холодного и бесстрастного человека. Представители знаков некоторое время смогут договариваться и идти на компромисс друг другу, однако их терпения хватит ненадолго.
Рак и Водолей
Рожденные под этими знаками не найдут взаимопонимания именно в вопросах взаимоотношений. Раки очень привязаны к дому, любят спокойствие и уют, требуют нежности и внимания, а Водолеям зачастую необходимо побыть наедине с собой и сохранить личное пространство. Раки и Водолеи в какой-то момент начнут просто предъявлять друг другу слишком много претензий, что им быстро надоест.
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