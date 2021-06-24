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В Минске прошла Международная научно-практическая конференция «Следственная деятельность: наука, образование, практика»
Источник материала: ОНТМинске прошла Международная научно-практическая конференция «Следственная деятельность: наука, образование, практика»" class="one-news__figure-img">
Обеспечить стабильность и спокойную жизнь для граждан – одна из задач правоохранительного блока нашей страны. Национальную безопасность сегодня обсудили в Минске на Международной научно-практической конференции.
На одной площадке собралось более ста специалистов – это ведущие ученые-теоретики и практики в области права не только из Беларуси, но и Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и России.
Они демонстрируют свои наработки и делятся опытом в расследовании преступлений в сфере национальной безопасности, усовершенствовании законодательства и по другим вопросам.
Что касается кадров, то сегодня Следственный комитет развивается не только как практическое учреждение, но и самостоятельно готовит специалистов для своей системы.
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В Минске прошла Международная научно-практическая конференция «Следственная деятельность: наука, образование, практика»
Обеспечить стабильность и спокойную жизнь для граждан – одна из задач правоохранительного блока нашей страны. Национальную безопасность сегодня обсудили в...
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