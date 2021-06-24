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В литовском лагере для мигрантов выходцы из Ирака устроили бунт
Источник материала: ОНТ
Скандал в литовском лагере для мигрантов. Иракцы устроили бунт. Пограничники применили слезоточивый газ.
Инцидент произошел накануне в центре регистрации иностранцев в палаточном городке в Пабраде. Группа мигрантов проявила недовольство из-за предоставленного им юридического статуса в Литве и ограничений, которые назначил суд.
Несколько десятков человек вели себя агрессивно, шумели, пытались прорваться к выходу из лагеря, не подчинялись пограничникам, призывавшим их к порядку.
Сейчас в центре выявляют, изолируют и опрашивают возможных зачинщиков бунта.
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Скандал в литовском лагере для мигрантов. Иракцы устроили бунт. Пограничники применили слезоточивый газ. Инцидент произошел накануне в центре регистрации...
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