В литовском лагере для мигрантов выходцы из Ирака устроили бунт

Источник материала: ОНТ

Скандал в литовском лагере для мигрантов. Иракцы устроили бунт. Пограничники применили слезоточивый газ.

Инцидент произошел накануне в центре регистрации иностранцев в палаточном городке в Пабраде. Группа мигрантов проявила недовольство из-за предоставленного им юридического статуса в Литве и ограничений, которые назначил суд.

Несколько десятков человек вели себя агрессивно, шумели, пытались прорваться к выходу из лагеря, не подчинялись пограничникам, призывавшим их к порядку.

Сейчас в центре выявляют, изолируют и опрашивают возможных зачинщиков бунта.

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