На заседании Конституционной комиссии рассмотрели преамбулу и основные положения Конституции

Источник материала: ОНТ

От государственной идеологии до духовных ценностей. В Минске сегодня прошло очередное заседание Конституционной комиссии, на котором рассмотрели преамбулу и основные положения Конституции.

Лишь отдельные из них следует уточнить и дополнить, в целом же они и сегодня полностью соответствуют времени.

Представители Конституционной комиссии предложили закрепить в основном законе, что Беларусь стремится к нейтралитету, а с ее территории не будет исходить военная угроза. Еще один тезис, который должен найти отражение в новой Конституции – наша страна развивает ядерную энергетику в мирных целях и гарантирует безопасность Белорусской атомной электростанции.

Около сотни разных предложений по данному разделу Конституции поступило от граждан. В частности, разрешить иметь жителям Беларуси два гражданства, утвердить приоритет национального законодательства над международным, а также закрепить в Конституции военное союзничество с Россией.

А вот в преамбуле основного закона появятся положения о сохранении национальной самобытности. Речь, в том числе, о культурно-духовных ценностях.

Обсуждение итогового текста Конституции пройдет 7 июля, а завтра депутаты в первом чтении рассмотрят законопроект об изменении основного закона страны.

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