ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На заседании Конституционной комиссии рассмотрели преамбулу и основные положения Конституции

24.06.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

На заседании Конституционной комиссии рассмотрели преамбулу и основные положения Конституции

От государственной идеологии до духовных ценностей. В Минске сегодня прошло очередное заседание Конституционной комиссии, на котором рассмотрели преамбулу и основные положения Конституции.

Лишь отдельные из них следует уточнить и дополнить, в целом же они и сегодня полностью соответствуют времени.

Представители Конституционной комиссии предложили закрепить в основном законе, что Беларусь стремится к нейтралитету, а с ее территории не будет исходить военная угроза.  Еще один тезис, который должен найти отражение в новой Конституции – наша страна развивает ядерную энергетику в мирных целях и гарантирует безопасность Белорусской атомной электростанции.

Около сотни разных предложений по данному разделу Конституции поступило от граждан. В частности, разрешить иметь жителям Беларуси два гражданства, утвердить приоритет национального законодательства над международным, а также закрепить в Конституции военное союзничество с Россией.

А вот в преамбуле основного закона появятся положения о сохранении национальной самобытности. Речь, в том числе, о культурно-духовных ценностях.

Обсуждение итогового текста Конституции пройдет 7 июля, а завтра депутаты в первом чтении рассмотрят законопроект об изменении основного закона страны.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От государственной идеологии до духовных ценностей. В Минске сегодня прошло очередное заседание Конституционной комиссии, на котором рассмотрели преамбулу и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Диетолог назвала самое подходящее блюдо в жару
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by