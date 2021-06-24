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На заседании Конституционной комиссии рассмотрели преамбулу и основные положения Конституции
Источник материала: ОНТ
От государственной идеологии до духовных ценностей. В Минске сегодня прошло очередное заседание Конституционной комиссии, на котором рассмотрели преамбулу и основные положения Конституции.
Лишь отдельные из них следует уточнить и дополнить, в целом же они и сегодня полностью соответствуют времени.
Представители Конституционной комиссии предложили закрепить в основном законе, что Беларусь стремится к нейтралитету, а с ее территории не будет исходить военная угроза. Еще один тезис, который должен найти отражение в новой Конституции – наша страна развивает ядерную энергетику в мирных целях и гарантирует безопасность Белорусской атомной электростанции.
Около сотни разных предложений по данному разделу Конституции поступило от граждан. В частности, разрешить иметь жителям Беларуси два гражданства, утвердить приоритет национального законодательства над международным, а также закрепить в Конституции военное союзничество с Россией.
А вот в преамбуле основного закона появятся положения о сохранении национальной самобытности. Речь, в том числе, о культурно-духовных ценностях.
Обсуждение итогового текста Конституции пройдет 7 июля, а завтра депутаты в первом чтении рассмотрят законопроект об изменении основного закона страны.
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От государственной идеологии до духовных ценностей. В Минске сегодня прошло очередное заседание Конституционной комиссии, на котором рассмотрели преамбулу и...
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