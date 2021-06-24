Дмитрий Пантус: на выставке «MILEX» уже подписано 5 контрактов на сумму 20 миллионов долларов США

Источник материала: ОНТ

День контрактов и соглашений. В Минске-арене продолжается международная выставка вооружения и военной техники «MILEX». Вопросы взаимовыгодного сотрудничества – на повестке у более 40 делегаций.

Интерес к разработкам белорусских предприятий проявляют наши восточные партнеры. На полях форума уже состоялись первые двухсторонние встречи. Впереди - насыщенный график. Так, в эти минуты начинаются переговоры белорусской стороны с министром обороны Пакистана. Но все – за закрытыми дверями.

Участники форума не раскрывают суммы и условия контрактов. Это и коммерческая, и военная тайна. Но, для нашего телеканала – сделали исключение.

Дмитрий Пантус, председатель Госвоенпрома: «Вчерашний день, несмотря на то что был организационным, был проведен целый ряд рабочих встреч и переговоров. Я поделюсь определенными успехами. Было подписано 5 контрактов на сумму 20 миллионов долларов США. Это контракты на поставку продукции белорусских предприятий в интересах наших партнеров».

Помимо заключения контрактов, свои идеи и проекты представили организации военпрома на конференции «MILEX. Innovation», которая также проходит на Минск-арене.

Состоялось и заседание Делового Совета при ОДКБ, где обсудили перспективы сотрудничества, создание совместных проектов и гармонизацию нормативно-правовой базы.

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