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10 самых смешных людей на пляже. А четвертое фото просто умора!

24.06.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

10 самых смешных людей на пляже. А четвертое фото просто умора!

На улице жара, и все стремятся провести свободное время на пляже. И поверьте, там можно увидеть самых необычных персонажей! Посмотрите сами!


1. «Куда пошел?»


2. Жизнь должна быть комфортная


3. Надо теперь, чтобы ножки подзагорели 


4. С корабля на бал


5. «Любимый, сделай мне такое фото, которого больше ни у кого не будет!»


6. «Адай!»


7. Грязесветолечение


8. Идеальное совпадение


9. «Ребята, давайте, до противоположного берега совсем чуть-чуть подтолкнуть!»


10. Вот чем занимается Дед Мороз летом



Фото: ololo.tv, ochepyatki.ru, telegraf.com.ua


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На улице жара, и все стремятся провести свободное время на пляже. И поверьте, там можно увидеть самых необычных персонажей! Посмотрите сами! 1. «Куда пошел?» 2. Жизнь...
 
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