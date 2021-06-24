10 самых смешных людей на пляже. А четвертое фото просто умора!

Источник материала: ОНТ

На улице жара, и все стремятся провести свободное время на пляже. И поверьте, там можно увидеть самых необычных персонажей! Посмотрите сами!





1. «Куда пошел?»





2. Жизнь должна быть комфортная





3. Надо теперь, чтобы ножки подзагорели





4. С корабля на бал





5. «Любимый, сделай мне такое фото, которого больше ни у кого не будет!»





6. «Адай!»





7. Грязесветолечение





8. Идеальное совпадение





9. «Ребята, давайте, до противоположного берега совсем чуть-чуть подтолкнуть!»





10. Вот чем занимается Дед Мороз летом









Фото: ololo.tv, ochepyatki.ru, telegraf.com.ua





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