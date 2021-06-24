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10 самых смешных людей на пляже. А четвертое фото просто умора!
Источник материала: ОНТ
На улице жара, и все стремятся провести свободное время на пляже. И поверьте, там можно увидеть самых необычных персонажей! Посмотрите сами!
1. «Куда пошел?»
2. Жизнь должна быть комфортная
3. Надо теперь, чтобы ножки подзагорели
4. С корабля на бал
5. «Любимый, сделай мне такое фото, которого больше ни у кого не будет!»
6. «Адай!»
7. Грязесветолечение
8. Идеальное совпадение
9. «Ребята, давайте, до противоположного берега совсем чуть-чуть подтолкнуть!»
10. Вот чем занимается Дед Мороз летом
Фото: ololo.tv, ochepyatki.ru, telegraf.com.ua
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На улице жара, и все стремятся провести свободное время на пляже. И поверьте, там можно увидеть самых необычных персонажей! Посмотрите сами! 1. «Куда пошел?» 2. Жизнь...
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