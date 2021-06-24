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Названы самые обсуждаемые сериалы весны

24.06.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы самые обсуждаемые сериалы весны

Самые обсуждаемые в Сети сериалы весны 2021 назвали на платформе аналитики социальных медиа YouScan, передает lenta.ru. 

В исследовании участвовали исключительно российские проекты, которые выходили на протяжении весны. В рейтинге учитывалось количество упоминаний проектов в медиа, в том числе в постах и комментариях.

На основе 60 тысяч упоминаний эксперты пришли к выводу, что самым популярным сериалом стал «Вампиры средней полосы». Он собрал который более 75 тысяч лайков, комментариев и репостов.

Серебро завоевал сериал «Угрюм-река». Его в Сети упоминали более 52 тысяч раз. 

На третьем месте оказался проект по одноименному роману Алексея Иванова «Пищеблок» о пионерах-вампирах. Три первые эпизода сериала получили 41,7 тысячи реакций.

Фото: Pexels

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Самые обсуждаемые в Сети сериалы весны 2021 назвали на платформе аналитики социальных медиа YouScan, передает lenta.ru.  В исследовании участвовали исключительно...
 
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