|
Как приготовить вкусную пасту дома? Делимся аппетитнейшим рецептом!
Источник материала: ОНТ
Паста. Вкусно, быстро, сытно. Домашний рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич.
Вам понадобится:
Как готовить:
5. Соединить фетуччини со шпинатом, выложить на сервировочную тарелку. Кусочки лосося положить к фетуччини, выложить вяленые помидоры, посыпать орегано и тёртым сыром.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Паста. Вкусно, быстро, сытно. Домашний рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич. Вам понадобится:- лосось охлаждённый – 300 г;- фетуччини – 2 гнезда;- шпинат свежий – 70...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)