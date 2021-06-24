Как приготовить вкусную пасту дома? Делимся аппетитнейшим рецептом!

Источник материала: ОНТ

Паста. Вкусно, быстро, сытно. Домашний рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич.



Вам понадобится:

- лосось охлаждённый – 300 г;

- фетуччини – 2 гнезда;

- шпинат свежий – 70 г.;

- сливки 10% – 2-3 ст.л.;

- сыр твердый – 20 г.;

- вяленые помидоры - по вкусу;

- орегано – щепотка;

- соль.

Как готовить:

1. Стейк лосося завернуть в фольгу и запечь в духовке.



2. Шпинат положить в подсоленную воду, довести до кипения и откинуть на дуршлаг.



3. При помощи блендера шпинат измельчить, добавить в него сливки. Перемешать.



4. Фетуччини отварить в подсоленной воде до готовности.





5. Соединить фетуччини со шпинатом, выложить на сервировочную тарелку. Кусочки лосося положить к фетуччини, выложить вяленые помидоры, посыпать орегано и тёртым сыром.



Приятного аппетита!

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