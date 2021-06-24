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Как приготовить вкусную пасту дома? Делимся аппетитнейшим рецептом!

24.06.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как приготовить вкусную пасту дома? Делимся аппетитнейшим рецептом!

Паста. Вкусно, быстро, сытно. Домашний рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич.

Вам понадобится:
- лосось охлаждённый – 300 г;
- фетуччини – 2 гнезда;
- шпинат свежий – 70 г.;
- сливки 10% – 2-3 ст.л.;
- сыр твердый – 20 г.;
- вяленые помидоры - по вкусу;
- орегано – щепотка;
- соль.

Как готовить:
1. Стейк лосося завернуть в фольгу и запечь в духовке.

2. Шпинат положить в подсоленную воду, довести до кипения и откинуть на дуршлаг.


3. При помощи блендера шпинат измельчить, добавить в него сливки. Перемешать.


4. Фетуччини отварить в подсоленной воде до готовности.


5. Соединить фетуччини со шпинатом, выложить на сервировочную тарелку. Кусочки лосося положить к фетуччини, выложить вяленые помидоры, посыпать орегано и тёртым сыром.


Приятного аппетита!

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Паста. Вкусно, быстро, сытно. Домашний рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич. Вам понадобится:- лосось охлаждённый – 300 г;- фетуччини – 2 гнезда;- шпинат свежий – 70...
 
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